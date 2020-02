L'Ecosistema Oceano sempre più a rischio, stasera a PresaDiretta su Rai 3

Anticipazioni TV

Stasera, su Rai 3, il sesto appuntamento con il programma condotto da Riccardo Iacona. Questa puntata sarà dedicata al polmone blu.

Stasera, lunedì 17 febbraio 2020, va in onda su Rai 3 alle 21.20 PresaDiretta. Gli appuntamenti con il programma saranno nove, e questa sera andrà in onda il sesto. Scopriamo di che cosa si parlerà con il giornalista Riccardo Iacona.

PresaDiretta: Ecco di che cosa si parlerà nella puntata di stasera

Al centro della puntata di stasera, il polmone blu, ossia l'ecosistema oceano, che è sempre più a rischio.

Il mare è il polmone del mondo - infatti, è lui a produrre il 50% dell'ossigeno presente sul pianeta -, e finora è stato anche il nostro migliore alleato nella lotta ai cambiamenti climatici: ha assorbito il 30% dei gas serra e il 90% del calore immesso in atmosfera.

Tuttavia, tra poco non ne sarà più in grado: le acque degli oceani oggi sono più calde, più acide e soprattutto meno produttive. La produzione di ossigeno è in diminuzione, mentre il riscaldamento globale sta cambiando le correnti che regolano la vita ed il clima. La domanda che PresaDiretta si pone è: che cosa stiamo facendo per proteggere e salvare i nostri oceani?

Le telecamere della trasmissione sono giunte nel santuario dei cetacei per cercare di capire quali sono i limiti delle aree marine protette, tra le isole del Mediterraneo, lungo le coste aggredite dall'erosione costiera, e a Venezia - dove l'eccezionalità dell'acqua alta ha messo in allarme gli scienziati -. Per finire, PresaDiretta è tornata in Artico, il luogo sentinella dei cambiamenti climatici, la regione che si sta scaldando più velocemente del Pianeta.

Non perdete il sesto appuntamento con PresaDiretta, in onda stasera su Rai 3 alle 21.20.