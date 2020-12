L'Anno che verrà: la notte di Capodanno 2021, su Rai1, si festeggia con Amadeus e ospiti sensazionali

Anticipazioni TV

Il 31 dicembre appuntamento alle 21 su Rai1 con L'Anno che verrà e con Amadeus. Andiamo a scoprire gli ospiti della serata, fra comici, cantanti e bellezze mozzafiato.

Nonostante i provvedimenti del governo, la notte di Capodanno non sarete soli: su Rai1, in prima serata, Amadeus vi terrà compagnia con L'anno Che Verrà, che mescola buona musica, comicità e spettacolo. La diciottesima edizione della celebre e allegra maratona televisiva verrà trasmessa in diretta non dalle acciaierie di Terni, come inizialmente previsto, ma dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma.

L'Anno che Verrà comincerà subito dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica (Giorgio Mattarella) e ospiterà, per oltre 4 ore, a partire dalle 21.00, celebri personaggi dello show business, in primis cantanti che il pubblico italiano adora. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in HD sul canale 501.

Anche in questo 2020 che scivola nel 2021 L'Anno che Verrà sarà seguito in diretta da Rai Radio1 attraverso uno speciale evento radiofonico condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola.

Gli ospiti de L'Anno che Verrà 2020

A dare lustro a L'Anno che Verrà saranno diverse star della canzone italiana e internazionale. Ad accompagnarle ci penserà una band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo le più importanti hit tanto del presente quanto del passato. Ecco l'elenco dei cantanti:

A questi si aggiungono: Nino Frassica - che aiuterà Amadeus a condurre la serata insieme Gianni Morandi - e la splendida Viktorija Mihajlović. Per la gioia dei più piccoli arriveranno i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

Appuntamento dunque alle 21 su Rai1 con la nuova edizione de L'Anno che verrà: per trascorrere una piacevolissima serata insieme ad Amadeus e a tanti artisti straordinari.