L'Amore Strappato: Stasera su Canale5 la prima puntata in replica della Fiction con Sabrina Ferilli

Anticipazioni TV

Stasera la prima puntata in replica della fiction di Canale 5 ispirata ad un drammatico caso di cronaca. Nei panni dei protagonisti: Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro

Primo appuntamento in replica, stasera mercoledì 10 febbraio 2021, con la serie tv di Canale 5 L’amore strappato, che vede Sabrina Ferilli e Enzo De Caro nei panni dei protagonisti. La fiction, ispirata ad una storia vera, raccontata nel libro "Rapita dalla giustizia" scritto dai giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri, insieme ad Angela Lucanto, è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nel Cast anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta, Valentina Carnelutti. Fulcro centrale della storia è un errore giudiziario che finisce per distruggere la vita di una serena famiglia.

La Trama della Fiction L'amore strappato

Rocco (Enzo De Caro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan (Christian Monaldi) e Arianna (Elena Minichiello) sono uniti e felici. Li conosciamo nel 1995 mentre fervono i preparativi per il festeggiamento del compleanno di Ivan e della recita scolastica di Arianna. Ma poco prima del suo ingresso in scena, la bambina - all'insaputa dei genitori - viene inaspettatamente prelevata da un carabiniere e da una psicologa. Subito dopo Rocco viene messo in stato di fermo. È accusato di abusare della sua amatissima figlia che viene quindi strappata all'amore dei genitori e del fratello...

Le Anticipazioni della prima puntata in Replica della Fiction L'Amore Strappato

Mentre Rosa e Rocco trascorrono sereni le proprie giornate, le forze dell’ordine irrompono nella loro quotidianità portando via la figlia Arianna. I due ignorano che qualcuno abbia denunciato Rocco per abusi sulla piccola. Mentre l’uomo, travolto da una menzogna, si troverà a difendere la propria innocenza, Rosa incalzata dalla giustizia dovrà decidere se schierarsi a favore o contro il compagno. La scelta è difficile, nel primo caso dovrà rassegnarsi a restare lontana dalla bambina, mentre nel secondo potrà lottare per riaverla con sé.

Nel frattempo Rocco dovrà fare i conti con la durezza del carcere e Arianna con quella della casa famiglia, dove si sente abbandonata e smarrita. Rosa allora, si rende conto di dover prendere in mano la situazione, pronta a difendere l’innocenza del marito assume l’avvocato Smiraglia, che aiutato dall'assistente Mariani, affronterà il caso. Professionista scrupoloso e navigato, Smiraglia prometterà a Rosa una soluzione dicendo di avere un asso nella manica. Ma sarà vero?

L’amore strappato va in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20: