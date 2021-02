L'Amore Strappato: la Trama della terza puntata in Replica della Fiction con Sabrina Ferilli

Anticipazioni TV

Terzo appuntamento con la fiction di Canale 5, con Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro.

Questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, terzo appuntamento in Replica con L'Amore Strappato, la Fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro. La serie è ispirata ad una storia vera - un errore giudiziario che finisce per distruggere un'intera famiglia - ed è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nel cast, oltre alla Ferilli e De Caro, anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta e Valentina Carnellutti.

L’amore strappato: Dove eravamo rimasti

Il lungo Calvario di Rosa e Rocco è appena iniziato. La piccola Arianna (Elena Minichiello) è stata strappata alla sua famiglia e ora, nell'istituto in cui è stata portata, è triste e angosciata. Vorrebbe tornare a casa e non capisce perché è stata allontanata dalla sua mamma e dal suo papà ma soprattutto non sopporta le domande insinuanti della psicologa, che finiscono per mandarla ancora di più in confusione. Rosa non demorde; vuole a tutti i costi scagionare suo marito e riprendersi la sua bambina che, per altro, non vede dal giorno in cui è stata data in custodia alla casa famiglia. Ad aggravare il tutto, c'è il fatto che non sa dove Arianna sia stata portata. La piccola è comunque destinata a essere data in adozione; sta infatti per conoscere chi ha deciso di prenderla con sé. Sarà quindi una corsa contro il tempo mentre Rocco cerca di sopportare la dura vita in carcere.

Le Anticipazioni della Terza puntata de L’amore strappato in onda stasera su Canale 5

E' passato ormai molto tempo da quando Arianna è stata strappata alla sua famiglia. La ragazza è ormai un’adolescente, e vive da anni affidata ad una coppia, convinta di essere stata abbandonata dai suoi veri genitori. Rosa e Rocco, la cui immagine è stata riabilitata dopo la chiusura del processo, continuano imperterriti a cercarla, fortunatamente un indizio arriva con il conto inviato da uno degli Istituti in cui la bambina è stata ospite. Attraverso quelle carte Rosa riesce a rintracciare la famiglia affidataria di Arianna, ma scopre di non potersi avvicinare a lei. Così, mentre Rocco tenta in ogni modo di far fronte all'assurdo debito, l’altro figlio della coppia, Ivan, avvicina la sorella e le racconta tutta la verità. Toccherà dunque ad Arianna prendere una decisione.

L'Amore Strappato ci aspetta stasera alle 21.48 su Canale5.