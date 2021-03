L'Altra Domenica: su Rai Storia Renzo Arbore conduce una maratona su un programma che ha fatto... storia

Anticipazioni TV

Domenica 28 marzo imperdibile appuntamento dalle 14 a mezzanotte con Domenica Con, in cui Renzo Arbore dedica una maratona con molti inediti a L'altra domenica, il suo storico programma di 45 anni fa.

Domenica 28 marzo su Rai Storia dalle 14 fino a mezzanotte, la "Domenica Con" è dedicata ad un imperdibile appuntamento con L'altra Domenica, lo storico programma di Renzo Arbore, che ci farà in questa occasione da Virgilio tra le sue indimenticate meraviglie. Per chi come noi (uno dei pochi vantaggi del non essere giovani) c'era e ricorda benissimo ma ha una grande nostalgia per una televisione intelligente, originale e provocatoria sempre più difficile da trovare, ma anche per i più giovani che ne hanno sentito parlare e sapranno sicuramente apprezzarla, si prepara una giornata di grande divertimento.

Cosa è stata L'Altra Domenica

In questa maratona ne vedremo infatti delle belle. Era proprio il 28 marzo 1976 quando le diaboliche menti di Renzo Arbore e Ugo Porcelli videro sul piccolo schermo comparire la loro creatura, che fu l'apripista di tutti i programmi pomeridiani domenicali e che, a differenza dei suoi successori, si rivolgeva a un pubblico curioso, attento e intelligente, pronto ad accettarne le novità e le provocazioni. E dunque, in un contesto in cui trovavano anche spazio ovviamente il calcio e le rubriche sportive a cura di Maurizio Barendson e le interviste di Gianni Minà, in questa sarabanda di fantasia e divertimento che per milioni di italiani diventò un irrinunciabile appuntamento domenicale, assistemmo alle improbabili e spassose critiche cinematografiche del gigantesco Roberto Benigni degli esordi, al primo quiz in diretta telefonica (e Renzo di prese anche una parolaccia), ai collegamenti spesso surrali coi vari inviati in Italia e nel mondo - Michel Pergolani, Milly Carlucci, Isabella Rossellini, Silvia Annichiarico, Françoise Rivière, Fabrizio Zampa, l'insuperabile Mario Marenco -, alle esibizioni canore delle prime drag queen nella tv di Stato, Le sorelle Bandiera, con l'indimenticabile sigla "Fatti più in là", al cugino americano di Andy Luotto Mister Ramengo e - rubando la frase di lancio di Odeon, un altro celebre programma degli anni Settanta, a "tutto quanto fa spettacolo". L'altra Domenica andò in onda per tre stagioni, fino al 27 maggio 1979, quando chiuse i battenti perché Arbore, come Paganini, non ripete e lascia sempre le sue creature all'apice del successo per affrontare nuove sfide.

Il programma di Domenica Con del 28 marzo su Rai Storia

Di tutto questo, nello spazio delle 10 ore di Domenica con, curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana, rivedremo molto e anche alcune "chicche", come si usa dire, ovvero due preziosi inediti: un servizio del 1989 con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Claudia Cardinale, Mario Monicelli e Luigi Comencini dietro le quinte di “Vivement Dimanche”, la popolare trasmissione della Tv francese, e un’intervista di Michel Pergolani al re del soul, Ray Charles, in tournée a Roma. Non mancherà la musica italiana, con molti artisti oggi popolarissimi colti ai loro esordi.

Alle 20, Renzo Arbore introdurrà il documentario di Fabrizio Corallo Quel Pap’occhio di trent’anni fa, sul dietro le quinte de Il Pap'occhio, primo film diretto da Arbore, con tutta la gang dell'Altra Domenica al completo. Ci sarà poi in serata L’Altra domenica una tantum, realizzata per il centesimo numero della trasmissione e l’unica trasmessa in prima serata, seguita dall’ultima puntata del 27 maggio 1979. Inoltre, un supplemento “speciale e inedito”, ovvero i momenti salienti della diretta elettorale del Tg2 del 4 giugno 1979, con la coppia Renzo Arbore-Andy Luotto al fianco di Mario Pastore, giornalista e conduttore della lunga diretta elettorale.

Tra i personaggi che rivedremo in questa celebrazione che, secondo lo stile Arbore, non sarà sicuramente nostalgica e da facile lacrimuccia, ci sono grandi nomi della nostra cultura e del nostro spettacolo come Dario Fo, Enzo Tortora con la figlia Gaia e Gigi Proietti. In conclusione, quando si avvicinerà l'ora di "Quelli della notte", ci sarà mezz'ora di “marachelle” del programma, con la satira e i primi nudi che questa innovativa e trasgressiva trasmissione propose quasi mezzo secolo fa agli italiani. Quindi, anche se siete tra i fortunati che potete uscire e da voi è una bella giornata, sintonizzatevi su Rai Storia in qualsiasi momento al vostro rientro perché ne varrà sicuramente la pena! Per tutti gli altri sarà un'ottima compagnia, come lo fu all'epoca L'Altra Domenica per gli Italiani durante l'Austerity e delle giornate senza auto, che qualcuno tra i meno giovani ricorderà.