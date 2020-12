L'Alligatore: Ultima Puntata della Fiction Stasera Mercoledì 16 Dicembre

Anticipazioni TV

Finale di stagione per gli appassionati della fiction noir L'Alligatore, mercoledì 16 dicembre su Rai2.

Arrivano al termine le vicende di Marco Buratti con l'ultima puntata de L'Alligatore in onda stasera mercoledì 16 dicembre alle 21:20 su Rai2. L'ex cantante di blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere, una volta uscito si è reinventato come un investigatore fuori dagli schemi. Chi ha perso le puntate precedenti, tutte storie autoconclusive, può recuperarle su RaiPlay, dove la serie è interamente disponibile. Il quarto e ultimo appuntamento con la fiction crime/noir è dunque fissato per questa sera mercoledì 16 dicembre in prima serata, sempre su Rai2.

L'Alligatore: la trama dell'ultima puntata di stasera mercoledì 16 dicembre

Fine dei giochi

L'Alligatore, Rossini e Max hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto. Per questo, ora, le loro vite sono in pericolo. I tre, insieme a Marielita, si trovano a dover fronteggiare dall'interno il panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi.

Sceneggiato da Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto, L'alligatore è diretto da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, mentre nel cast troviamo Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi, Fausto Sciarappa e Matteo Martari che è il protagonista nel ruolo di Buratti.

L'appuntamento con la quarta e ultima puntata de L'alligatore è per stasera mercoledì 16 dicembre su Rai2 alle 21:20.