L'Alligatore: la Terza Puntata va in onda Stasera 9 Dicembre su Rai2

Il nuovo appuntamento per gli appassionati della fiction noir L'alligatore arriva stasera mercoledì 9 dicembre su Rai2.

Va in onda stasera 9 dicembre in prima serata, sempre su Rai2 alle 21:20, L'alligatore. La fiction crime noir giunge alla terza puntata nella quale Marco Buratti, detto l'Alligatore, ex cantante di Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere e ora diventato un investigatore molto particolare, sarà di fronte a un nuovo caso da risolvere. Il titolo della puntata è Il maestro di nodi e, se per qualche motivo qualcuno non riuscisse a vederla in onda, può recuperarla accedendo alla piattaforma di RaiPlay. Questa e le altre puntate della serie, già interamente disponibile in streaming.

L'alligatore: la trama della terza puntata di stasera 9 dicembre

Il maestro di nodi

L’Alligatore è costretto suo malgrado a navigare nell’inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi. Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso e si rivolge all’Alligatore, l’unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell’illegalità insieme aisuoi inseparabili compagni d’avventura Beniamino Rossini e Max la Memoria. La scoperta di questo ambiente, fattodi gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati, segnerà profondamente i nostri tre amici, facendo riemergere i fantasmi del carcere, i ricordi dolorosi e sconvolgenti di violenze viste o subite.

Sceneggiato da Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto, L'alligatore è diretto da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, mentre nel cast troviamo Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi, Fausto Sciarappa e Matteo Martari che è il protagonista nel ruolo di Buratti.

L'appuntamento con la terza puntata de L'alligatore è per stasera mercoledì 9 dicembre su Rai2 alle 21:20.