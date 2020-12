L'Alligatore: la Seconda Puntata stasera 2 Dicembre su Rai2

Anticipazioni TV

Il nuovo appuntamento per gli appassionati della fiction noir L'alligatore andrà in onda stasera mercoledì 2 dicembre su Rai2 alle 21:20.

Il nuovo appuntamento con la fiction crime noir L'alligatore è per stasera mercoledì 2 dicembre su Rai2 alle 21:20. Si tratta della seconda puntata in cui l'ex cantante di blues diventato investigatore Marco Buratti, detto l'Alligatore, si trova alle prese con un nuovo caso. La storia in onda stasera è autoconclusiva, come lo è per le altre serate, e non è strettamente necessario sapere cosa è accaduto precedentemente per godersela. La premessa però è sempre valida, ovvero i sette anni trascorsi ingiustamente in carcere dal protagonista che lo hanno cambiato indirizzandolo verso una nuova vita. Il corriere colombiano è il titolo della storia che vedremo questa sera. Se qualcuno avesse perso la messa in onda della prima puntata de L'alligatore, intitolata La verità dell'Alligatore, può recuperarla accedendo alla piattaforma di RaiPlay dove peraltro la serie è già interamente disponibile.

L'alligatore: la trama della seconda puntata di stasera 2 dicembre

Il corriere colombiano

Un giovane colombiano, fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia, viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione Zodiaco. I poliziotti si recano all’appuntamento e, quando Nazzareno Corradi bussa alla porta della stanza, lo arrestano accusandolo di traffico internazionale di stupefacenti. L’avvocato Bonotto, che difende Corradi, contatta l’Alligatore. Ritiene che il suo cliente sia vittima di una macchinazione, una vendetta della polizia per una rapina avvenuta anni prima in cui sono morti due agenti. L’Alligatore decide ancora una volta di accettare il caso. Contatta subito Rossini e di nuovo, con l’aiuto di Max, portano avanti le loro ricerche. I tre amici non sanno che nella faccenda è coinvolta Rosa Gonzales, detta la Tía, narcos temibile e zia del colombiano arrestato all’aeroporto. La donna è venuta a sapere che suo nipote ha tentato di fregarla cercando di mettersi in proprio e vola in Italia con il suo sicario Alacrán, decisa a scoprire chi sta cercando di avviare un nuovo canale di spaccio.

Sceneggiato da Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto, L'alligatore è diretto da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, mentre nel cast troviamo Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi, Fausto Sciarappa e Matteo Martari che è il protagonista nel ruolo di Buratti.

