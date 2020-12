L'Alligatore, Anticipazioni: la Trama della Terza Puntata di Mercoledì 9 Dicembre

Anticipazioni TV

Il nuovo appuntamento per gli appassionati della fiction noir L'alligatore arriverà mercoledì 9 dicembre su Rai2.

Potete decidere se vederla su RaiPlay, dove è già interamente disponibile, oppure seguire la programmazione settimanale di Rai2. Il prossimo appuntamento con L'alligatore è per mercoledì 9 dicembre in prima serata, sempre sulla seconda rete della Rai alle 21:20. La terza puntata della fiction crime noir L'alligatore metterà Marco Buratti, detto l'Alligatore, ex cantante di Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere che ora è diventato un investigatore molto particolare, di fronte a un nuovo caso da risolvere intitolato Il maestro di nodi. Se qualcuno avesse perso la messa in onda della seconda puntata de L'alligatore, intitolata Il corriere colombiano, può recuperarla accedendo alla piattaforma di RaiPlay.

L'alligatore: la trama della terza puntata di mercoledì 9 dicembre

Il maestro di nodi

L’Alligatore è costretto suo malgrado a navigare nell’inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi. Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso e si rivolge all’Alligatore, l’unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell’illegalità insieme aisuoi inseparabili compagni d’avventura Beniamino Rossini e Max la Memoria. La scoperta di questo ambiente, fattodi gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati, segnerà profondamente i nostri tre amici, facendo riemergere i fantasmi del carcere, i ricordi dolorosi e sconvolgenti di violenze viste o subite.

Sceneggiato da Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto, L'alligatore è diretto da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, mentre nel cast troviamo Thomas Trabacchi, Valeria Solarino, Gianluca Gobbi, Fausto Sciarappa e Matteo Martari che è il protagonista nel ruolo di Buratti.

L'appuntamento con la terza puntata de L'alligatore è su Rai2 mercoledì 9 dicembre alle 21:20.