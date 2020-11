L’Allieva: ci sarà la quarta stagione?

Anticipazioni TV

Un altro successo in camice bianco, La fiction Rai L’Allieva ha presto conquistato milioni di affezionati telespettatori, anche grazie all’affezione per i protagonisti, Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, e il loro amore contrastato.

Ci sarà o no, insomma, una quarta stagione de L’Allieva, la fiction in ambiente medico molto amata dagli spettatori della Rai? Sembrava non ci fossero aperture per un ritorno, ma la porta sembra ancora aperta, anche se solo per uno spiraglio. Le dichiarazioni dei protagonisti, Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e Claudio Conforti (Lino Guanciale) sono state interpretabili in maniera diversa, specie da chi vorrebbe tanto un ritorno dei due.

Le prime tre stagioni hanno ottenuto ascolti di ottimo livello, così come un successo personale per Mastronardi e Guanciale, ai quali in tanti si sono affezionati. “Dipenderà dagli autori e dalle sceneggiature”, hanno detto dopo aver in un primo momento escluso una quarta stagione. Quello che è certo è che gli attori sono molto impegnati; decisamente la loro carriera è in rampa di lancio. Lino Guanciale, fra le altre cose, sarà nel cast di Noi, remake italiano della splendida serie americana This is Us, mentre Alessandra Mastronardi sarà nei prossimi mesi ancora divisa fra cinema e serie televisive.

Come dire, se una quarta stagione ci sarà, probabilmente bisognerà pazientare, ma così si darà modo anche alla scrittrice Alessia Gazzola, a cui si devono i romanzi e i personaggi di Alice e Claudio, di scrivere nuove avventure.