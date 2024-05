L'AcchiappaTalenti: il secondo appuntamento con il talent show di Milly Carlucci, questa sera su Rai1

Anticipazioni TV

Oggi, venerdì 17 maggio in prima serata, la seconda puntata di L'AcchiappaTalenti, nuovo varietà di Rai 1, ideato e condotto da Milly Carlucci.

In diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico venerdì 17 maggio 2024, torna “L’acchiappatalenti”, alle 21.30 su Rai 1.

L’AcchiappaTalenti: stasera, il secondo appuntamento con il varietà di Rai1

Talento e divertimento sono protagonisti con esibizioni e performance di artisti provenienti da tutto il mondo. Anche in questa puntata, i 5 acchiappatalenti - Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara - mettono alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche da aggiudicarsi in soli 15 secondi. I talenti che si esibiscono sono cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere, italiani e internazionali: alcuni hanno girato le tv di tutto il mondo coi loro numeri, altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo.

Qualunque sia il valore e la natura del talento “acchiappato”, va in scena l’arringa dell’acchiappatalenti per promuoverlo e convincere il pubblico (che può votare sin dall’inizio sugli account X, facebook e Instagram della trasmissione) e la giuria che – composta dalla presidente Simona Ventura, con Flavio Insinna e Francesco Facchinetti - esprime un voto da zero a 10.

Nella seconda manche, dopo la classifica provvisoria della giuria, ogni acchiappatalenti ha a disposizione un cambio al buio con un altro talento. Tocca a lui o lei scegliere se confermare la propria scelta o proseguire la gara con un nuovo compagno d’avventura. Chi vince la puntata porta il suo talento in finale e deve esibirsi con lui nell’ultimo appuntamento previsto sabato 8 giugno.

Il secondo appuntamento con L’AcchiappaTalenti, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Rai1