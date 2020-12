Io, una giudice popolare al maxiprocesso, la docufiction e storia vera con Donatella Finocchiaro

Anticipazioni TV

Il maxiprocesso ai danni di Cosa Nostra si tenne a Palermo tra la fine del 1986 e l'inizio del 1987: la docufiction Rai di Francesco Micciché con Donatella Finocchiaro lo racconta.

Il 3 dicembre in prima serata su Rai Uno va in onda Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, disponibile anche in streaming su Rai Play: si tratta di una docufiction interpretata da Donatella Finocchiaro e diretta da Francesco Micciché. È il racconto, ricostruito sotto forma di fiction ma intervallato da interviste ai personaggi reali, del Maxiprocesso a Cosa Nostra che caratterizzò la vita di Palermo e dell'intero nostro paese tra la fine del 1986 e l'inizio del 1987.

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, di cosa parla la fiction Rai

La narrazione di Io, una giudice popolare al Maxiprocesso usa come punto di riferimento l'esperienza di un personaggio immaginario, una madre di famiglia di nome Caterina (Donatella Finocchiaro), insegnante a Cefalù, moglie di un antiquario e madre dell'adolescente Luca, chiamata con altre persone da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a far parte della giuria popolare al Maxiprocesso: accetta non senza remore, che diventano ancora più pressanti quando la posta in gioco si alza e la sua famiglia riceve pericolose intimidazioni.

Forte del sostegno dei giudici del processo Alfonso Giordano e Pietro Grasso, nonché dell'amicizia di Rita, un'altra donna che condivide la stessa esperienza, Caterina riesce a convincere se stessa e la sua famiglia ad andare avanti fino al dicembre 1987, quando la Camera di Consiglio porterà pesanti pene ai membri della mafia siciliana.

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, la storia vera dietro alla fiction Rai

Anche se la Caterina protagonista di Io, una giudice popolare al Maxiprocesso non è mai esistita, il personaggio condensa tre donne reali che fecero parte della giuria popolare all'epoca, Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e Francesca Vitale, presenti con le loro dichiarazioni all'interno del lungometraggio tv, impostato da Francesco Micciché come una docufiction. Il film è infatti intervallato da interviste e materiale documentaristico di repertorio, grazie all'ampio lavoro di digitalizzazione del vero Maxiprocesso, ad opera di Rai Teche e Rai Sicilia. Anche i quotidiani mostrati e le loro foto vengono dall'archivio di L'Ora di Palermo, le cui edizioni erano conservate alla Biblioteca Regionale Siciliana, mentre diverse riprese si sono svolte nella vera aula bunker del processo, così come reali sono dormitori e sale ristoro usati dai giurati in quel difficile anno. Dopo 349 udienze, la corte composta dai giudici togati Alfonso Giordano e Pietro Grasso, e dai sei giudici popolari (quattro donne, due uomini) si chiuse in quella che è ricordata come la più lunga Camera di Consiglio della storia giudiziaria, andata avanti per ben 35 giorni.

Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, cast e autori della docufiction Rai

Oltre a Donatella Finocchiaro nel ruolo della protagonista Caterina, Io una giudice popolare al Maxiprocesso vede impegnati sul set attori come Nino Frassica, che si cimenta col ruolo drammatico di Alfonso Giordano, e Pierluigi Corallo in quello di Pietro Grasso. Rita è interpretata da Manuela Ventura. La sceneggiatura è stata scritta da Pietro Calderoni e Ivan Russo, su soggetto di Simona Ercolani, con la consulenza storica di Francesco La Licata. Secondo il regista Francesco Micciché, una simile produzione è sempre un richiamo all'anima della Sicilia, come spiega in questa dichiarazione:

Devo confessare che mi era capitato anche con la docufiction Io sono Libero (che raccontava il sacrificio dell’imprenditore Libero Grassi) e con Paolo Borsellino - Adesso tocca a me. Il fatto è che ogni volta in cui si parla di lotta alla mafia, i siciliani (attori e troupe) partecipano con passione e impegno.