Io ti Cercherò con Alessandro Gassmann: Stasera l'Ultima Puntata della Fiction di Rai1

Scopriamo Anticipazioni e Trama dell'Ultima Puntata della nuova Miniserie con Alessandro Gassmann, Io ti Cercherò, in onda stasera su Rai1.

Stasera, lunedì 26 ottobre 2020 su Rai 1, appuntamento con l'Ultima Puntata della Miniserie con Alessandro Gassmann, Io ti Cercherò. L'attore, interpreta Valerio Frediani, un ex poliziotto allontanato dall’arma dopo essere stato incastrato con l’accusa di spaccio, che ora vive ad Anzio e fa il benzinaio. L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (Luigi Fedele) costringe Valerio a ritornare a Roma, dove l’ex collega e amante Sara (Maya Sansa) lo informa dei suoi sospetti sulle cause della morte di Ettore, archiviato come suicidio. Qualcosa, infatti, non torna e la reticenza dei testimoni e degli agenti che sono accorsi sul luogo del delitto non fanno che aumentare i sospetti di Valerio. Mentre le indagini scorrono, grazie anche alla complicità del fratello Gianni (Andrea Sartoretti), che lo ospita nella sua casa di periferia, e all’aiuto di Martina Camilli (Zoe Tavarelli), Valerio scava nel passato del figlio, intenzionato a scoprire tutta la verità. Poco prima di essere trovato esanime, infatti, Ettore si era offerto come volontario a Lampedusa per accogliere i migranti, e il desiderio di giustizia del giovane aveva attirato non pochi nemici, pronti a tutto per insabbiare terribili malefatte.

Io ti Cercherò: Dove eravamo rimasti...

Nella Terza Puntata di Io ti Cercherò, il caso della morte di Ettore sembra essere arrivato a una svolta. Viene infatti accusata e arrestata una coppia di cinesi ma Valerio non è per nulla convinto che i due siano colpevoli. L'ex poliziotto ritiene che si tratti di un tentativo di depistaggio e continua a indagare nonostante la richiesta di suo fratello, di gettare la spugna. Intanto gli amici di Ettore insieme a Martina cercano di far luce sull'incidente che il ragazzo ha avuto prima di essere ucciso. I giovani sono convinti che le due cose siano connesse e anche Valerio sembra credere che possa essere davvero così. Le sue indagini lo portano a scoprire che suo figlio era destinato a una casa famiglia a Rieti e che voleva aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia, assegnatari di una casa famiglia a Ostia. Insieme a Sara, il Frediani giungerà sul posto e scoprirà che intorno alla casa, c'è un tremendo giro di droga.

Io ti Cercherò, le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda Stasera su Rai1

Settimo Episodio 'Due Padri': Valerio studia i movimenti del capo piazza di Ostia e decide di rapinarlo per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Grazie a un gps rimediato da Sara ne segue le tracce fino all'Eur, dove l'uomo incontra due loschi figuri a bordo di una berlina scura di cui Valerio fotografa la targa.

Ottavo Episodio 'Le Divise': Valerio scopre che suo fratello Gianni sa più di quanto non voglia far credere ed è probabilmente coinvolto nella morte del nipote. Pedinandolo scopre l'esistenza di una società immobiliare collegata a molte altre società estere: una di queste si chiama "Difrinae Ltd"(anagramma di "Frediani"), con sede a Londra, dove Gianni ha comprato una casa al figlio.

Io ti cercherò ci aspetta questa sera alle 21.25 su Rai1 con la l'Ultima Puntata.