Io ti Cercherò: Ci sarà la Seconda Stagione?

Anticipazioni TV

Dopo il successo del Primo Capitolo di Io ti cercherò, la Fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann tornerà con una Seconda stagione? Scopriamolo insieme...

Nessuna conferma Rai al momento su un secondo possibile capitolo della Fiction con Alessandro Gassmann, del resto come già chiarito in Conferenza Stampa dal Regista e dagli Attori, Io ti Cercherò è stata pensata come una miniserie. Il mistero sulla morte di Ettore, figlio dell'Ex poliziotto Valerio Frediani, sta dunque per essere svelato proprio Stasera, nell'Ultima Puntata. La storyline principale è quindi chiusa, il caso risolto, eppure, visti i numeri da record collezionati in queste quattro serate, Rai potrebbe ancora ripensarci...

Leggi anche Io ti Cercherò con Alessandro Gassmann: Stasera l'Ultima Puntata della Fiction di Rai1

Io ti Cercherò 2: Ecco cosa ne pensano i protagonisti della Fiction

Maya Sansa, Andrea Sartoretti, Zoe Tavarelli, protagonisti di Io ti Cercherò, hanno chiaramente ammesso di non sapere nulla sul futuro della miniserie. Consapevoli della tipologia del prodotto, sono sembrati abbastanza concordi nel dichiarare che la narrazione potrebbe concludersi stasera, ma comunque hanno lasciato una porta aperta. Del resto, secondo Sartoretti: “la fantasia degli autori non ha limiti, si può rimettere le mani su qualsiasi cosa se si ha una buona intuizione.”

Io ti Cercherò: ipotesi sulla trama della Seconda Stagione

Ma su cosa potrebbe concentrarsi un'eventuale Seconda Stagione? Si tratta ovviamente di ipotesi, ma visto lo scenario criminale in cui i protagonisti di questo Primo Capitolo si sono mossi per risolvere il caso di Ettore e la scoperta di una malavita locale proprio dietro all'omicidio del ragazzo, è probabile che il nuovo progetto possa essere una sorta di Prequel e che punti a svelare l'antefatto della terribile vicenda al centro della Trama di Io Ti Cercherò.