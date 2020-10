Io ti Cercherò, Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

Scopriamo Anticipazioni e Trama della Terza Puntata della nuova Miniserie con Alessandro Gassmann, Io ti Cercherò, in onda stasera su Rai1.

Stasera, lunedì 19 ottobre 2020 su Rai 1, appuntamento con la Terza Puntata della Miniserie con Alessandro Gassmann, Io ti Cercherò. L'attore, interpreta Valerio Frediani, un ex poliziotto allontanato dall’arma dopo essere stato incastrato con l’accusa di spaccio, che ora vive ad Anzio e fa il benzinaio. L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (Luigi Fedele) costringe Valerio a ritornare a Roma, dove l’ex collega e amante Sara (Maya Sansa) lo informa dei suoi sospetti sulle cause della morte di Ettore, archiviato come suicidio. Qualcosa, infatti, non torna e la reticenza dei testimoni e degli agenti che sono accorsi sul luogo del delitto non fanno che aumentare i sospetti di Valerio. Mentre le indagini scorrono, grazie anche alla complicità del fratello Gianni (Andrea Sartoretti), che lo ospita nella sua casa di periferia, e all’aiuto di Martina Camilli (Zoe Tavarelli), Valerio scava nel passato del figlio, intenzionato a scoprire tutta la verità. Poco prima di essere trovato esanime, infatti, Ettore si era offerto come volontario a Lampedusa per accogliere i migranti, e il desiderio di giustizia del giovane aveva attirato non pochi nemici, pronti a tutto per insabbiare terribili malefatte.

Io ti Cercherò: Dove eravamo rimasti...

Nella Seconda Puntata di Io ti cercherò, dopo che il pc di Ettore è stato analizzato e che Sara ha identificato la coppia di pukabbestia, Valerio li ha rintracciati in una comunità di recupero. La ragazza ha confessato al Frediani che suo figlio non si è gettato nel fiume di proposito ma vi è stato gettato da due loschi uomini. Durante le indagini, Valerio scopre che la scarpa di Ettore presenta tracce di un altro luogo. Il giovane, prima di finire nel fiume, deve essere stato in una delle cave di travertino di Tivoli. L'ex poliziotto ha chiesto così ad Arturo, un collega in pensione dell'unità cinofila, di accompagnarlo sul luogo. Ed è proprio in una delle cave, in uno specchio d'acqua, che ha trovato una maglietta di proprietà di Ettore.

Quinto Episodio 'Fragile': Valerio, introducendosi negli uffici della PGS, società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ha scaricato il corpo di Ettore sul lungotevere, identifica quelli che potrebbero essere gli esecutori materiali dell'omicidio. Vengono intanto arrestati dalla polizia due presunti colpevoli, cittadini cinesi con precedenti per contraffazione di merci. Ma Valerio non è affatto convinto: si tratta dell'ennesimo depistaggio.

Quarto Episodio 'Dhaval': Valerio e Sara scoprono cosa è successo il giorno dell'incidente di Ettore: il ragazzo era diretto in un albergo di Rieti per aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia, assegnatari di una casa popolare nella periferia di Roma, a Ostia, ma sfrattati con prepotenza dalla malavita locale.

Io ti cercherò ci aspetta questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, alle 21.25 su Rai1 con la Terza Puntata.