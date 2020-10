Io ti Cercherò, Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

Scopriamo Anticipazioni e Trama della Seconda Puntata della nuova Miniserie con Alessandro Gassmann, Io ti Cercherò, in onda stasera su Rai1.

Stasera, lunedì 12 ottobre 2020 su Rai 1, appuntamento con la Seconda Puntata della Miniserie con Alessandro Gassmann, Io ti Cercherò. L'attore, interpreta Valerio Frediani, un ex poliziotto allontanato dall’arma dopo essere stato incastrato con l’accusa di spaccio, che ora vive ad Anzio e fa il benzinaio. L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (Luigi Fedele) costringe Valerio a ritornare a Roma, dove l’ex collega e amante Sara (Maya Sansa) lo informa dei suoi sospetti sulle cause della morte di Ettore, archiviato come suicidio. Qualcosa, infatti, non torna e la reticenza dei testimoni e degli agenti che sono accorsi sul luogo del delitto non fanno che aumentare i sospetti di Valerio. Mentre le indagini scorrono, grazie anche alla complicità del fratello Gianni (Andrea Sartoretti), che lo ospita nella sua casa di periferia e all’aiuto di Martina Camilli (Zoe Tavarelli), Valerio scava nel passato del figlio, intenzionato a scoprire tutta la verità. Poco prima di essere trovato esanime, infatti, Ettore si era offerto come volontario a Lampedusa per accogliere i migranti, e il desiderio di giustizia del giovane aveva attirato non pochi nemici, pronti a tutto per insabbiare terribili malefatte.

Io ti Cercherò: Dove eravamo rimasti...

Nell’episodio ‘La Via Lattea’, il cadavere di Ettore Frediani viene trovato esanime sulle sponde del Tevere. Il modus operandi e le prime indagini rivelano che il ragazzo si è suicidato e il caso viene archiviato velocemente. A Roma giunge Valerio, padre della vittima ed ex poliziotto, che si scontro duramente con l’ex moglie Francesca, la quale gli rimprovera di non essere mai stato un padre presente. Mentre Valerio si abbandona al dolore, l’ex collega Sara lo rintraccia convinta che Ettore non si sia realmente suicidato. Anche la fidanzata del giovane, Martina, cerca di convincere Valerio a continuare le ricerche e, grazie ad una testimonianza poco chiara, l’ex poliziotto di lascia persuadere.

Nell’episodio ‘ La Fiducia’, Valerio vuole indagare sui turni dei colleghi che hanno rinvenuto il corpo e viene aiutato dal collega Luigi. Così, il padre di Ettore scopre che il foglio dei turni delle volanti è scomparso così come la chiamata d’allarme al 112. Per continuare le ricerche, Valerio chiede ospitalità al fratello Gianni mentre Martina gli consegna il portatile di Ettore, che dimostra che il giovane non avrebbe avuto alcun motivo di suicidarsi così improvvisamente…

Io ti Cercherò, le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda Stasera su Rai1

Terzo Episodio 'Solo': Sara a identifica due testimoni oculari della morte di Ettore. Dopo aver fatto analizzare il pc del figlio dalla Polizia Postale, Valerio rintraccia i due in una comunità di recupero e fa una scoperta sconcertate: Ettore è stato gettato nel Tevere da due uomini! Valerio fa pressione affinché i due testimoni rivelino la verità ma viene colpito da uno di loro e quando si risveglia scopre che sono spariti, insieme al pc di Ettore, ma non prima che qualcuno pubblicasse un finto diario in cui il suicida accusa il padre di averlo abbandonato.

Quarto Episodio 'Acqua': Valerio chiede all’ex collega Alessandro di analizzare una delle scarpe di Ettore, ritrovate in riva al fiume, e scopre una nuova pista che lo porta nelle cave di travertino di Tivoli. Grazie all'aiuto dell’ex collega Arturo, Valerio continua ad indagare ma il ritrovamento di una nuova prova lo turba profondamente, tanto provocargli un infarto! Tutti consigliano all’ex poliziotto di smettere le ricerche, ma lui è intenzionato a far riaprire il caso, a tutti i costi…

Io ti cercherò ci aspetta questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, alle 21.25 su Rai1 con la Seconda Puntata.