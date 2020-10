Io ti Cercherò Anticipazioni: la Terza Puntata della Fiction in onda lunedì 19 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Terza Puntata di Io ti Cercherò, la Fiction con Alessandro Gassmann, in onda in Prima Tv lunedì 19 ottobre 2020, su Rai1.

Torna lunedì prossimo, 19 ottobre 2020, l’appuntamento con Io ti Cercherò. La Miniserie con Alessandro Gassman, nei panni dell’ex poliziotto Valerio Frediani, ci aspetta con la Terza Puntata, in cui proseguono le intricate indagini sulla morte del figlio Ettore, archiviato come suicidio dagli inquirenti. Le Anticipazioni rivelano che nuove e sconvolgenti verità verranno a galla, grazie alla complicità di alcuni ex colleghi pronti a scoprire chi ha ucciso il ragazzo, l'ex poliziotto dovrà fare i conti con la resistenza di qualcuno di misterioso e influente.

Io ti Cercherò: Cosa è successo nella Seconda Puntata

Nella Seconda Puntata di Io ti cercherò, dopo che il pc di Ettore è stato analizzato e che Sara ha identificato la coppia di pukabbestia, Valerio li ha rintracciati in una comunità di recupero. La ragazza ha confessato al Frediani che suo figlio non si è gettato nel fiume di proposito ma vi è stato gettato da due loschi uomini. Durante le indagini, Valerio scopre che la scarpa di Ettore presenta tracce di un altro luogo. Il giovane, prima di finire nel fiume, deve essere stato in una delle cave di travertino di Tivoli. L'ex poliziotto ha chiesto così ad Arturo, un collega in pensione dell'unità cinofila, di accompagnarlo sul luogo. Ed è proprio in una delle cave, in uno specchio d'acqua, che ha trovato una maglietta di proprietà di Ettore.

Io ti Cercherò: le Anticipazioni della Terza Puntata, in onda lunedì 19 ottobre 2020

Nella Terza Puntata di Io ti Cercherò, in onda lunedì 19 ottobre 2020, il caso della morte di Ettore sembra essere arrivato a una svolta. Viene infatti accusata e arrestata una coppia di cinesi ma Valerio non è per nulla convinto che i due siano colpevoli. L'ex poliziotto ritiene che si tratti di un tentativo di depistaggio e continua a indagare nonostante la richiesta di suo fratello, di gettare la spugna. Intanto gli amici di Ettore insieme a Martina cercano di far luce sull'incidente che il ragazzo ha avuto prima di essere ucciso. I giovani sono convinti che le due cose siano connesse e anche Valerio sembra credere che possa essere davvero così. Le sue indagini lo portano a scoprire che suo figlio era destinato a una casa famiglia a Rieti e che voleva aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia, assegnatari di una casa famiglia a Ostia. Insieme a Sara, il Frediani giungerà sul posto e scoprirà che intorno alla casa, c'è un tremendo giro di droga.

La Terza Puntata di Io ti Cercherò ci aspetta lunedì, 19 ottobre 2020, alle 21.25 su Rai1.