Io ti Cercherò Anticipazioni: la Seconda Puntata della Miniserie in onda lunedì 12 ottobre 2020

Scopriamo la Trama della Seconda Puntata di Io ti Cercherò, la Miniserie con Alessandro Gassmann, in onda in Prima Tv lunedì 12 ottobre 2020, su Rai1.

Torna lunedì prossimo, 12 ottobre 2020, l’appuntamento con Io ti Cercherò. La Miniserie con Alessandro Gassman, nei panni dell’ex poliziotto Valerio Frediani, ci aspetta con la Seconda Puntata, in cui proseguono le intricate indagini sulla morte del figlio Ettore, archiviato come suicidio dagli inquirenti. Le Anticipazioni rivelano che nuove e sconvolgenti verità verranno a galla, grazie alla complicità di alcuni ex colleghi pronti a scoprire chi ha ucciso il ragazzo, l'ex poliziotto dovrà fare i conti con la resistenza di qualcuno di misterioso e influente./p>

Io ti Cercherò: Cosa è successo nella Prima Puntata

Nella Prima Puntata di Io ti cercherò, l’ex poliziotto Valerio Frediani viene convocato a Roma dopo il ritrovamento del cadavere dell’unico figlio Ettore nell’episodio “La Via Lattea”. La polizia svolge un’indagine sommaria e archivia il caso come suicidio. Valerio affronta la delusione e la rabbia dell’ex moglie Francesca, mentre la collega Sara inizia a riscontrare discrepanze sul rapporto e avverte l'ex amante dei suoi sospetti. A nutrire l’ipotesi che Ettore non si sia suicidato anche Martina, fidanzata del figlio, che cerca di convincere l’ex poliziotto a continuare le indagini. Nell’episodio “La Fiducia”, Valerio scopre, grazie alla complicità del collega Luigi, che il foglio dei turni delle volanti accorse sul luogo e la chiamata al 112 sono scomparsi. Mentre cerca ospitalità dal fratello Gianni, Valerio viene contattato da Martina che gli consegna il pc del figlio...

Io ti Cercherò: le Anticipazioni della Seconda Puntata, in onda lunedì 12 ottobre 2020

Nella Seconda Puntata di Io ti Cercherò, in onda lunedì 12 ottobre 2020, Sara a identifica due testimoni oculari della morte di Ettore nell’episodio “Solo”. Dopo aver fatto analizzare il pc del figlio dalla Polizia Postale, Valerio rintraccia i due in una comunità di recupero e fa una scoperta sconcertate: Ettore è stato gettato nel Tevere da due uomini! Valerio fa pressione affinché i due testimoni rivelino la verità ma viene colpito da uno di loro e quando si risveglia scopre che sono spariti, insieme al pc di Ettore, ma non prima che qualcuno pubblicasse un finto diario in cui il suicida accusa il padre di averlo abbandonato. Nell’episodio “Acqua”, Valerio chiede all’ex collega Alessandro di analizzare una delle scarpe di Ettore, ritrovate in riva al fiume, e scopre una nuova pista che lo porta nelle cave di travertino di Tivoli. Grazie all'aiuto dell’ex collega Arturo, Valerio continua ad indagare ma il ritrovamento di una nuova prova lo turba profondamente, tanto provocargli un infarto! Tutti consigliano all’ex poliziotto di smettere le ricerche, ma lui è intenzionato a far riaprire il caso, a tutti i costi…

La Seconda Puntata di Io ti Cercherò ci aspetta lunedì, 12 ottobre 2020, alle 21.25 su Rai1.