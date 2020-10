Io ti Cercherò Anticipazioni: la Quarta Puntata della Fiction in onda lunedì 26 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Quarta Puntata di Io ti Cercherò, la Fiction con Alessandro Gassmann, in onda in Prima Tv lunedì 26 ottobre 2020, su Rai1.

Torna lunedì prossimo, 26 ottobre 2020, l’appuntamento con Io ti Cercherò. La Miniserie con Alessandro Gassman, nei panni dell’ex poliziotto Valerio Frediani, ci aspetta con la Quarta Puntata, in cui proseguono le intricate indagini sulla morte del figlio Ettore, archiviato come suicidio dagli inquirenti. Le Anticipazioni rivelano che nuove e sconvolgenti verità verranno a galla, grazie alla complicità di alcuni ex colleghi pronti a scoprire chi ha ucciso il ragazzo. L'ex poliziotto dovrà fare i conti con la resistenza di qualcuno di misterioso e influente.

Io ti Cercherò: Cosa è successo nella Terza Puntata

Nella Terza Puntata di Io ti cercherò, il caso della morte di Ettore sembrava essere arrivato a una svolta, con l'arresto di una coppia di cinesi. Valerio però, sin da subito, non è stato convinto che i due arrestati fossero realmente colpevoli. Intanto gli amici di Ettore, insieme a Martina, hanno scoperto un dettaglio importante sull'incidente che il ragazzo ha avuto prima di morire. Grazie alla brillante intuizione dei giovani, Valerio ha proseguito con le indagini, arrivando a svelare un losco traffico di droga intorno alla casa famiglia con cui doveva collaborare suo figlio.

Nella quarta puntata di Io ti cercherò, in onda lunedì prossimo 26 ottobre 2020, nell'episodio intitolato Due Padri, Valerio studierà i movimenti del capo piazza di Ostia e deciderà di rapinarlo, per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Grazie a un gps rimediato da Sara, ne seguirà le tracce fino all'Eur, dove vedrà l'uomo incontrare due loschi figuri a bordo di una berlina scura di cui fotograferà la targa. Nell'episodio intitolato Le Divise, Valerio scoprirà che suo fratello Gianni sa più di quanto non voglia far credere. L'uomo è probabilmente coinvolto nella morte del nipote. Valerio deciderà quindi di pedinarlo e nel seguirlo, verrà a conoscenza dell'esistenza di una società immobiliare collegata a molte altre società estere. Una di queste si chiama "Difrinae Ltd" (anagramma di "Frediani"), con sede a Londra, dove Gianni ha comprato una casa al figlio.

La Quarta Puntata di Io ti Cercherò ci aspetta lunedì, 26 ottobre 2020, alle 21.25 su Rai1.