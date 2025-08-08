Io sono Farah e La Forza di Una donna fenomeni dell’estate e a ben ragione! Ecco il perché di questo successo

Anticipazioni TV

Tra le novità del palinsesto di Canale5 di quest'anno spiccano Io sono Farah e La Forza di Una Donna. Le due dizi turche stanno appassionando il pubblico di Mediaset e questo per una ragione ben precisa. Parliamone insieme.

L’estate 2025 ci ha riservato delle belle novità in casa Mediaset. Su Canale5 sono arrivati due appuntamenti anzi due storie intense e profonde, quelle che vedono protagoniste due donne, Farah e Bahar. Stiamo ovviamente parlando di Io Sono Farah e La Forza di Una donna, che hanno saputo conquistare – in poco tempo – il pubblico italiano e noi. Le due Soap sono diventate un vero e proprio fenomeno, che registra – settimana dopo settimana – degli ottimi risultati di share. Ma perché un così buon risultato? Qual è il segreto del loro successo? Abbiamo pensato a una spiegazione ed ecco cosa ne pensiamo.

Io Sono Farah e La Forza di Una donna: ecco perché secondo noi sono un successo

Vogliamo fare un’analisi prima generica delle due Soap e poi vedere singolarmente il perché del successo. Partiamo quindi con il dire che Io Sono Farah e La Forza di Una donna raccontano il coraggio di due donne o meglio e ancora di più di due madri. Le storie di queste due eroine, ambientate ai giorni nostri e in un paese in cui sono ancora più evidenti le disparità economiche, sanno catalizzare l’attenzione di un pubblico, prevalentemente femminile, che ama le Soap Opera e che riesce a identificarsi o comunque empatizzare con i problemi quotidiani che Farah e Bahar devono affrontare per aiutare i propri figli e per dimostrare di essere indipendenti, forti, determinate e mai deboli o sottomesse.

Farah e Bahar rappresentano il coraggio femminile e puntata dopo puntata, le loro drammatiche vicende vengono vissute con quello spirito di resilenza che le madri riescono ad avere. Il coraggio, l’identificazione e l’empatia non bastano per rendere un prodotto amato dal pubblico. Deve esserci di più e queste dizi lo hanno. Sì perché le due, ammettiamolo, sono scritte molto bene. I flashback non sono mai fuori posto e la narrazione è scorrevole, gradevole ma anche in crescendo, tanto da suscitare picchi di suspence nel pubblico. Ma ognuna di loro ha delle peculiarità che la rendono speciale.

Io sono Farah: una dizi diventata Soap di successo

Partiamo dall’ultima dizi di casa Mediaset. È vero che nel palinsesto di Canale5 l’ultima aggiunta è If you Love ma in realtà questo titolo è già presente da tanto – e pure completo – su Mediaset Infinity e quindi è probabile che il pubblico affezionato alle storie turche lo abbia già visto. Io Sono Farah è invece l’ultimo acquisto del Biscione e, secondo le nostre previsioni prima dell’estate, avrebbe dovuto arrivare nella prima serata di Canale5. Ma i cambiamenti di programmazione che ci stanno sorprendendo di settimana in settimana, ci hanno regalato questo titolo nel daytime in formato Soap.

La storia di Farah non è una storia come tutte le altre; prima di tutto Farah non è turca ma iraniana ed è immigrata in Turchia in cerca di pace, salvezza ma anche di una cura per suo figlio. La nostra protagonista è una donna molto coraggiosa, capace di mettere da parte le sue conoscenze e la sua stessa vita per amore di suo figlio, affetto da una malattia molto grave. Farah è laureata in medicina e nel suo paese era un medico, di quelli molto bravi e preparati, con l’occhio clinico in grado di capire al volo cosa stia succedendo al proprio paziente. E questa sua preparazione oltre al suo carattere volitivo, la rendono speciale agli occhi di Tahir ma anche ai nostri. Non vedevamo un personaggio così – almeno nelle dizi turche – da diverso tempo ma soprattutto non seguivamo una serie così ben realizzata da tempo.

Io Sono Farah è stata riconosciuta – anche in Turchia – come uno dei drama più ben riusciti degli ultimi tempi e in effetti dobbiamo riconoscere anche noi che la serie è fatta molto bene. Sicuramente sarà merito del soggetto, non originale visto che è tratta da una serie argentina, intitolata La chica que limpia, riproposta pure negli Stati Uniti con il titolo di The Cleaning Lady, ma anche e soprattutto dalla regia turca, che ha saputo rendere la narrazione sempre avvincente. Ci sono pochi spazi vuoti e pochi “momenti morti” e questo è un plus eccezionale. Menzione speciale alla bravura indiscussa dei due protagonisti ovvero Demet Özdemir ed Engin Akyürek. La Özdemir ha conquistato il titolo di “Attrice dell’anno” in diversi concorsi.

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.

La Forza di Una Donna, uno spaccato di vita quotidiana nella Istanbul povera

Io Sono Farah deve il suo successo a una storia particolarmente drammatica di una donna pronta a tutto, anche a umiliarsi, per salvare i propri figli. Sì perché Bahar è una donna ma soprattutto è una madre che è arrivata a sacrificare i suoi pasti, pur di far vivere sereni i suoi due bambini. In alcuni episodi andati in onda nelle scorse settimane l’abbiamo vista sostenere l’indipendenza femminile ma anche insegnare a Nisan e Doruk, le sue creature, il rispetto per gli altri, il senso di sacrificio e l’amore per il prossimo, nonostante le difficoltà – evidenti – che la sua famiglia sta affrontando. I due bambini sono meravigliosi e Nisan è una piccola donna, capace di empatizzare con sua madre e di capire al volo i suoi sacrifici, senza darlo a vedere ma soprattutto senza che il suo fratellino più piccolo si accorga della sofferenza.

I flashback con cui Bahar racconta ai suoi figli del loro padre e che nascondo come racconti, sono un espediente narrativo ben studiato e per noi geniale così come è geniale tutto il cast, capace di interpretazioni favolose e particolarmente naturali e convincenti. Menzione speciale per Seray Kaya, l’attrice di Sirin, che dà vita a un personaggio folle e perfido allo stesso tempo che – per quanto scateni sentimenti di grande avversione – non può fare a meno di attrarci e scatenare in noi tanti applausi. E l’applauso lo facciamo agli autori che hanno creato questa dizi ma anche a Mediaset che ci ha regalato un appuntamento quotidiano con lei.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.