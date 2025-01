Io Canto Senior: le anticipazioni di venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5

Anticipazioni TV

Io Canto Senior: le anticipazioni della finale, venerdì 31 gennaio 2025

Venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultimo imperdibile appuntamento con “Io Canto Senior, condotto cda Gerry Scotti e diretto da Roberto Cenci. Dopo settimane di emozionanti sfide e intense esibizioni, il palco è pronto ad accogliere i 12 finalisti, che si contenderanno il prestigioso trofeo della prima edizione e il ricco montepremi da 30.000 euro in gettoni d’oro.

Lo spettacolo si preannuncia carico di emozioni, con performance indimenticabili, colpi di scena e il talento straordinario di concorrenti che hanno saputo conquistare il pubblico con le loro voci uniche e la loro grande esperienza. della musica italiana e internazionale, che li guideranno con la loro esperienza e il loro supporto: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia , Lola Ponce e Benedetta Caretta. Ognuno di loro sarà al fianco dei finalisti per accompagnarli e motivarli nella loro sfida più importante, quella decisiva per aggiudicarsi il titolo di vincitore assoluto.

A determinare il trionfatore di questa edizione, sarà come sempre la super giuria, composta da figure di spicco del mondo dello spettacolo e della musica: Iva Zanicchi, Orietta Berti,Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Chiara Tortorella.

Ma attenzione: tutto potrà cambiare fino all’ultimo secondo! Oltre al voto della giuria, infatti, sarà determinante il giudizio del pubblico in sala, composto da cento persone, il cui voto potrà ribaltare completamente la classifica e riscrivere il destino del vincitore.

Oltre al titolo di campione, nel corso della serata verrà assegnato anche il Premio Tecnico di R101, la radio ufficiale del talent, che riconoscerà un talento particolarmente meritevole tra i finalisti.

Ad accompagnare tutte le esibizioni ci sarà la live band, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle,

La finale di Io Canto Senior ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5