Io Canto Senior: al via la nuova stagione, venerdì 10 gennaio in prima serata su Canale 5

Anticipazioni TV

Arriva in prima serata Io Canto Senior, la nuova versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45, da venerdì 10 gennaio in onda su Canale 5. Alla guida del programma Gerry Scotti.

Dopo il successo di Io Canto Generation, debutta in prima serata su Canale 5, Io Canto Senior, una nuova ed emozionante versione del celebre talent show che punta i riflettori sui migliori talenti over 45. Il programma, condotto da Gerry Scotti, andrà in onda a partire da venerdì 10 gennaio e promette di regalare al pubblico serate ricche di musica, emozioni e storie di grande ispirazione.

Protagonisti assoluti di Io Canto Senior saranno 18 cantanti non professionisti che, pur svolgendo lavori diversi nella loro vita quotidiana, coltivano una passione travolgente per la musica. Il talent rappresenta per loro un’occasione unica per calcare un palco prestigioso, mettersi in gioco e trasmettere al pubblico tutto il potere delle loro interpretazioni. Ogni esibizione sarà una celebrazione di talento, dedizione e sogni mai accantonati, dimostrando che la passione non conosce limiti d’età.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, i concorrenti si sfideranno per quattro settimane in altrettanti appuntamenti settimanali. Al termine di ogni puntata verrà stilata una classifica che decreterà un vincitore di serata e stabilirà i due concorrenti destinati all’eliminazione. La decisione finale sarà affidata al giudizio combinato di una giuria di esperti e di Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del Programma. Ma non finisce qui: il voto del pubblico in sala, composto da cento persone, potrà ribaltare il verdetto, aggiungendo ulteriore suspense e coinvolgimento.

A sostenere i partecipanti durante il loro percorso ci saranno sei grandi artisti nel ruolo di capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. Ognuno di loro metterà a disposizione la propria esperienza, guidando i concorrenti con consigli preziosi e supportandoli in ogni performance.

La giuria, composta da personalità di spicco del panorama artistico e musicale, è pronta a valutare le esibizioni con competenza e carisma. Ritroveremo Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, che con le loro diverse sensibilità garantiranno un confronto vivace e stimolante.

Puntata dopo puntata, i concorrenti si contenderanno l’accesso alla finale, dove arriveranno in dodici. Solo uno di loro, però, riuscirà a conquistare il titolo di vincitore, aggiudicandosi un montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro. Ad accompagnare le esibizioni sarà una straordinaria live band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, che garantirà un sound di altissimo livello e contribuirà a rendere ogni interpretazione indimenticabile