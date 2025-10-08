TGCom24
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata

Anita Nurzia

Oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, la terza puntata di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker.

Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata

Oggi, mercoledì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker che sta conquistando sempre di più il pubblico a casa.

Io Canto Family, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni

La musica, l’emozione e la magia delle famiglie tornano protagoniste su Canale 5 In questa nuova puntata, la competizione entra nel vivo con un cambio di schema di gioco che renderà la serata ancora più avvincente. Le coppie in gara non si esibiranno più singolarmente, ma saranno divise in due squadre, pronte a darsi battaglia in una serie di duelli musicali a colpi di note, talento e cuore.

A guidare i due team saranno quattro coach d’eccezione: Serena Brancale ed Ermal Meta capitaneranno la prima squadra, forte di tecnica e sensibilità artistica. Sal Da Vinci e Giusy Ferreri saranno invece alla guida del secondo team, pronti a mescolare potenza vocale e grande carisma

Sotto la sapiente direzione artistica di Roberto Cenci, le dieci coppie di concorrenti (composte da genitori e figli uniti dalla musica) si affronteranno in veri e propri scontri diretti, tra cover emozionanti, performance inedite e momenti di grande intensità.

Alla fine della puntata, solo cinque coppie conquisteranno l’accesso diretto alla prossima fase della gara, mentre le altre dovranno passare dal temuto ballottaggio, che decreterà chi potrà proseguire il sogno e chi, invece, dovrà lasciare il palco. A decidere il destino dei concorrenti sarà, come sempre, la giuria d’eccezione composta da due icone della musica italiana: Patty Pravo e Noemi.

Ma attenzione: come in ogni gara che si rispetti, il pubblico in sala – composto da cento persone – avrà l’ultima parola. I loro voti potranno ribaltare il verdetto della giuria e riscrivere le sorti della competizione.A dirigere la band in studio sarà il maestro Valeriano Chiaravalle, garanzia di qualità e sound impeccabile.

La terza puntata di Io Canto Family ci aspetta questa sera a partire dalle 21,30 su Canale 5

