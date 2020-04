Intervista a Silvio Berlusconi ed Emergenza Coronavirus, nella puntata di Stasera di Quarta Repubblica

Anticipazioni TV

Al centro della puntata di stasera: le incognite sulla "Fase 2", un'inchiesta sull'origine del Coronavirus e due interviste esclusive.

Stasera, lunedì 20 aprile 2020, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, Nicola Porro intervista il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sull'attuale scenario politico ed economico, sull'azione del Governo Conte in relazione all'Emergenza Coronavirus e sulle polemiche interne a maggioranza e opposizione sull'utilizzo del Mes senza condizionalità per le spese sanitarie.

Emergenza Coronavirus: Ecco di cosa si parlerà nella puntata di stasera di Quarta Repubblica...

Durante le tre ore di diretta, con il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si analizzerà l’emergenza Coronavirus da molteplici punti di vista. Dal lato economico, il focus si concentrerà sulla cosiddetta “fase 2” per la ripartenza di aziende e attività commerciali, tra i suggerimenti delle Task Force che stanno coadiuvando il Governo nelle decisioni e i dubbi degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, e sulla crisi del comparto turistico, che potrebbe non vedere l’avvio della stagione estiva. E ancora: i fondi e le misure che l’esecutivo sta approntando basteranno a scongiurare la crisi economica che si sta abbattendo sull'Italia?

Tra i numerosi servizi che andranno in onda, anche un’intervista esclusiva all'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, a cui la Regione Lombardia ha affidato la costruzione dell’ospedale alla Fiera di Milano, e che al momento è impegnato nella realizzazione di un altro a Civitanova Marche, su incarico del presidente della Regione Luca Ceriscioli.

Ampio spazio anche alla discussione sull’origine della pandemia che ha sconvolto il mondo: il Coronavirus responsabile del Covid-19 è partito da un mercato di animali vivi oppure è fuggito da un laboratorio di Wuhan?

Quarta Repubblica: Tutti gli ospiti di di Nicola Porro

Tra gli altri ospiti: la capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera Lia Quartapelle, il coordinatore dei giovani di Forza Italia Marco Bestetti, l’esperto di politica internazionale Edward Luttwak, Iva Zanicchi, gli imprenditori Matteo Marzotto e Guido Crosetto e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Federico Rampini, Paolo Guzzanti, Maria Giovanna Maglie, Carlo Puca, Daniele Capezzone e Giulio Gambino.

Non perdete l'appuntamento di stasera con Quarta Repubblica, in onda su Rete4 alle 21.30.