Ines dell'anima mia Anticipazioni Ultima Puntata 20 agosto 2021: Ines e Pedro si lasciano!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel finale di stagione della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il quinto ed il sesto episodio di Ines dell'anima mia, andati in onda venerdì 13 agosto, stasera venerdì 20 agosto, alle 21.30 su Canale 5, verranno trasmessi gli ultimi due episodi della serie TV spagnola con Elena Rivera, Eduardo Noriega e Carlos Serrano. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere nel finale di stagione!

Ines dell'anima mia: Dove eravamo rimasti...

Nel quinto e nel sesto episodio, Sangue e fuoco e Fame di gloria, sono trascorsi sei mesi da quando è stata fondata la città di Santiago, e, da quel momento, Pedro si sta dedicando anima e corpo al suo ambizioso progetto, ossia la conquista dell'intero Paese. Ines, invece, sta trascorrendo le sue giornate in solitudine. D'altra parte, c'è qualcuno che, di tanto in tanto, le fa compagnia, ossia Rodrigo, il braccio destro del conquistatore. Lui si è infatti dichiarato, innamorato follemente com'è, mentre lei lo sta tenendo a debita distanza, pur non sembrando infastidita dalle sue attenzioni. Nel frattempo, il capo indi, Michimalonco, ha stretto un patto con gli spagnoli: lui li condurrà fino ai giacimenti d'oro, loro, in cambio, dovranno giurare di lasciar vivere in pace la sua tribù. De Valdivia ha accettato, ed inizialmente entrambe le parti hanno rispettato l'accordo. Così, Pedro è tornato a Santiago, mentre i suoi uomini sono rimasti lungo le sponde del fiume, appunto a cercare l'oro, insieme agli indi. Tuttavia, ben presto il conquistatore viene informato del fatto che, non appena se ne è andato, è esplosa una rivolta; De Valdivia allora è tornato indietro, con la maggior parte dei soldati e dei cavalli, ma, una volta giunto nel presunto luogo dello scontro, si è accorto che gli è stata tesa una trappola: approfittando della sua assenza, il capo indi sta assediando la città. La protagonista, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi, tanto che è scesa in battaglia ed ha addirittura preso il comando. La Suarez, impietosa, decapita i nemici fatti prigionieri, e getta le loro teste dalle mura della città. In effetti, la sua strategia ha funzionato: nell'assistere all'orribile spettacolo, gli indi sono scappati. Tre mesi dopo l'assedio, la città di Pedro è distrutta, e la carestia sta stremando ogni giorno di più gli abitanti. De la Hoz e Don Benito, scontenti del loro governatore, cospirano contro di lui, e provano ad ucciderlo. De Valdivia, però, è riuscito a sventare l'attacco, e ha fatto impiccare i traditori. Intanto, dal Perù sono finalmente giunti gli aiuti richiesti, ed il conquistatore ha dato il permesso ai suoi uomini di fare ritorno a Cusco, qualora lo desiderassero, con l'oro che si sono conquistati in Cile. In verità, il suo era soltanto uno stratagemma per appropriarsi dei loro averi e dare avvio grazie ad essi ad una nuova spedizione. Fintanto che non farà ritorno, questa è la sua volontà, sarà Ines la governatrice ad interim di Santiago.

Ines dell'anima mia: Le anticipazioni degli Ultimi Due Episodi di stasera 20 agosto 2021

Nel settimo e nel ottavo episodio, ossia gli ultimi due, di stasera, rispettivamente intitolati Il seme del tradimento e Fino alla fine del mondo, Pedro ha ingannato i suoi uomini, mentendo e derubandoli. In più, però, il conquistatore ha anche abbandonato Ines, l'amore della sua vita. La donna si sente delusa e ferita, ma sa che non è il momento di crogiolarsi nel dolore: De Valdivia l'ha nominata governatrice ad interim di Santiago De Nueva Extremadura. Da quando il condottiero se ne è andato, la Suarez si è rimboccata le maniche e, da lavoratrice infaticabile qual è, non ha mia smesso di occuparsi della sua città e del suo popolo. Così, nonostante siano trascorsi anni senza la presenza di Pedro, Santiago, grazie alla protagonista, è prosperosa: la miseria, ormai, è soltanto un lontano ricordo. Intanto, il conquistatore è stato ufficialmente proclamato governatore del Cile, ma, contemporaneamente, è stato duramente accusato dall'Inquisizione spagnola di omicidio, per l'assassinio dell'ufficiale De la Hoz, e di concubinato, per la sua relazione extraconiugale con Ines. Così, quando arriva il giorno in cui, finalmente, De Valdivia può tornare a casa, non è da solo: con lui c'è Donna Marina Ortiz de Gaete, sua moglie. La giovane dai capelli fulvi è sconvolta, tanto dall'aver capito che deve rinunciare all'amato quanto dalla richiesta che le viene fatta, ossia di tornare in Spagna e rinunciare per sempre anche alla sua vita in Sud America. Se, però, la Suarez si sposerà, potrà restare. Mentre in un primo momento la protagonista sembra non aver alcuna intenzione di cedere al ricatto, in un secondo momento chiede a Rodrigo, da sempre innamorato di lei, di diventare suo marito. Nel frattempo, i Mapuche stanno preparando un nuovo attacco, e sono guidati da un capotribù che nessuno ha mai visto, Lautaro. Nonostante nessuno sia d'accordo con lui, Pedro organizza una spedizione per conquistare l'Araucania ed annientare il misterioso nemico. Inoltre, questo evento ne farebbe saltare un altro, ossia le nozze tra Ines e Quiroga... che il condottiero vuole impedire ad ogni costo. I due amanti decidono quindi di sposarsi lo stesso, proprio poco prima che l'uomo sia costretto a mettersi in viaggio. Quando i soldati sono già lontani, Lautaro si presenta al cospetto della protagonista, e lei lo riconosce immediatamente: è Felipe, il bambino indigeno che aveva cresciuto con De Valdivia come fosse davvero figlio loro...

Non perdere la quarta ed ultima puntata di Ines dell'anima mia che andrà in onda stasera venerdì 20 agosto 2021 alle 21.30 su Canale 5.