Ines dell'anima mia Anticipazioni 30 luglio 2021: Stasera su Canale 5 la Prima Puntata

La nuova serie televisiva spagnola di Canale 5 è pronta ad emozionarci! Scopriamo insieme qual è la sua trama, quali sono i suoi protagonisti, e che cosa accadrà nella prima puntata che andrà in onda stasera.

Stasera, venerdì 30 luglio 2021, debutta in prima serata su Canale 5 Ines dell'anima mia. La nuova serie televisiva spagnola, realizzata nel 2020, ed arricchita da alcuni volti già noti, come Carlos Serrano, Fernando Mesia ne Il Segreto, è pronta a far vivere ai telespettatori italiani forti emozioni. Ma di che cosa tratta, chi sono i suoi protagonisti e che cosa accadrà nella prima delle quattro puntate previste? Scopriamo insieme qual è la trama, qual è il cast e quali sono le anticipazioni dei primi due episodi che andranno in onda stasera di Ines dell'anima mia!

Ines dell'anima mia: La Trama della nuova serie TV spagnola

Ines dell'anima mia, il cui titolo originale è Ines del alma mia, è un adattamento televisivo dell'omonimo romanzo storico di Isabel Allende. La serie televisiva biografica, in costume e drammatica è ambientata nel XVI secolo, tra Spagna, Cile, Perù, e racconta la vera storia di Ines de Suarez, una giovane donna dai capelli fulvi che coraggiosamente si ribella alle regole imposte dagli uomini, figure dominanti nel mondo machista in cui vive. Ad esempio, incurante del fatto che la sua famiglia glielo abbia vietato, sposa Juan de Malaga. Quest'ultimo parte per cercare fortuna in America, e, poco dopo, lei lo segue; durante il tragitto, però, incontra un conquistatore spagnolo, Pedro de Valdivia, il quale inaspettatamente le fa battere il cuore. Grazie al suo temperamento, Ines riuscirà, giorno dopo giorno, ad ottenere tutto ciò che desidera, tra cui terre, potere ed amore, a volte perdendo, altre vincendo, ma sempre lottando e mai arrendendosi.

Ines dell'anima mia: Il Cast

Ines de Suarez è l'eroina della storia, nonché l'unica donna ad aver realmente combattuto per la Conquista del Cile nel 1540 . È impavida, determinata ed indomita: uno spirito libero che non ha paura di esserlo. Nella serie TV è interpretata da Elena Rivera , la quale ha detto del suo personaggio: "È una donna che rompe con ogni tipo di convenzione, norma e costume. Affronta tutto: cultura, società e religione, per raggiungere il suo obiettivo ".

è l'eroina della storia, nonché . È impavida, determinata ed indomita: uno spirito libero che non ha paura di esserlo. Nella serie TV è interpretata da , la quale ha detto del suo personaggio: "È una donna che rompe con ogni tipo di convenzione, norma e costume. ". Pedro de Valdivia è l'eroe. Il conquistatore che combatte al servizio del condottiero Pizarro , e che è riuscito a conquistare anche il cuore di Ines . Nella serie TV è interpretato da Eduardo Noriega .

è l'eroe. Il conquistatore che combatte al servizio del condottiero , e che è riuscito a conquistare anche il cuore di . Nella serie TV è interpretato da . Juan de Malaga è il marito di Ines , il quale è partito per l'America in cerca di fortuna. Nella serie TV è interpretato da Carlos Serrano , volto già noto ai telespettatori di Canale 5: è Fernando Mesia ne Il Segreto .

è il marito di , il quale è partito per l'America in cerca di fortuna. Nella serie TV è interpretato da , volto già noto ai telespettatori di Canale 5: è ne . Francisco Pizarro Gonzalez è stato un condottiero spagnolo, conquistatore dell'Impero Inca e fondatore della città di Lima, capitale del Perù. Nelle serie TV è interpretato da Francesc Orella.

Ines dell'anima mia: Le Anticipazioni della Prima Puntata di stasera 30 luglio 2021

Nel primo e nel secondo episodio di stasera, rispettivamente intitolati Un nuovo mondo e La conquista di un sogno, Ines de Suarez si è messa in viaggio, grazie ai soldi che è riuscita a racimolare lavorando come sarta: deve trovare suo marito, Juan de Malaga, il quale, tempo prima, è partito per l'America in cerca di fortuna. Una volta giunta nelle Indie, però, la giovane s'imbatte in un conquistatore spagnolo al servizio del condottiero Francisco Pizarro Gonzalez, Pedro de Valdivia. Questo incontro segna profondamente entrambi, e cambia per sempre il loro destino. Con l'ufficiale ed i soldati di quest'ultimo, Ines arriva a Cusco, dove scopre che cosa è accaduto al consorte... e tale scoperta la sconvolgerà tanto da spingerla a chiedere a Pizarro di aiutarla ad abbandonare il Nuovo Mondo per tornare in Spagna. In attesa della prima nave disponibile, la ragazza entra in contatto con gli indi, ossia coloro i quali vengono sottomessi dai conquistadores. Nel frattempo, Pedro vorrebbe che il condottiero gli affidasse una spedizione per occupare il Cile...

Non perdere la prima puntata di Ines dell'anima mia che andrà in onda stasera venerdì 30 luglio 2021 alle 21.30 su Canale 5.