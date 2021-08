Ines dell'anima mia Anticipazioni 13 agosto 2021: Ines scende in battaglia e prende il comando!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel quinto e nel sesto episodio della serie televisiva spagnola di Canale 5!

Dopo il terzo ed il quarto episodio di Ines dell'anima mia, andati in onda venerdì 6 agosto, stasera venerdì 13 agosto, alle 21.30 su Canale 5, verranno trasmessi il quinto ed il sesto episodio della serie TV spagnola con Elena Rivera, Eduardo Noriega e Carlos Serrano. Ma ripercorriamo insieme ciò che è già accaduto, prima di scoprire che cosa sta per accadere!

Ines dell'anima mia: Dove eravamo rimasti...

Nel terzo e nel quarto episodio, La morte: meno la si teme, più dà vita e La Terra promessa, Ines è riuscita a far sì che Pedro ottenesse il permesso da Pizarro per partire alla volta del Cile. In un primo momento, infatti, non c'erano i presupposti affinché il conquistatore potesse mettersi in viaggio, dato che nessuno gli dava fiducia, e, quindi, nessuno era disposto ad avventurarsi con lui, né tantomeno a rifornirlo dei mezzi necessari per la spedizione. Gli abitanti di Cusco, infatti, non volevano aiutarlo a causa della convinzione collettiva e radicata che nella suddetta terra non vi fossero beni preziosi con cui potersi arricchire, bensì soltanto natura e uomini selvaggi da fronteggiare. Dopotutto, esclusivamente una persona aveva tentato l'impresa, il ribelle Almagro, ed aveva fallito. Allora, la protagonista ha iniziato a diffondere la voce che, in realtà, il Cile fosse disseminato di giacimenti d'oro, bastava cercarli bene. Inoltre, una principessa indi sceglie di sposare la sua causa, e mette a sua disposizione il numero di uomini richiesti per la spedizione. Dunque, De Valdivia, la Suarez ed i volontari s'incamminano. Gli ostacoli che devono affrontare sono innumerevoli: la traversata dura mesi, ed è fatta d'imprevisti ed ostacoli. Ad esempio, nel deserto, la mancanza di acqua fa perdere la pazienza e la speranza agli esploratori; fortunatamente, Ines sa come trovarla. Alla fine, mentre la principessa indi, incinta di uno dei fedeli compagni di Pedro, sta per partorire, il conquistatore ed i soldati rimasti si battono per la prima volta contro le tribù locali. Queste ultime sembrano essere in vantaggio, ma, dopo aver assistito incredule al passaggio di una palla infuocata nel cielo, fuggono via. Così, nel 1541, Pedro fonda la città di Santiago de Nueva Extremadura, nome scelto per omaggiare la figura biblica di San Giacomo.

Ines dell'anima mia: Le anticipazioni del Quinto e Sesto Episodio di stasera 13 agosto 2021

Nel quinto e nel sesto episodio di stasera, rispettivamente intitolati Sangue e fuoco e Fame di gloria, sono trascorsi sei mesi da quando è stata fondata la città di Santiago, e, da quel momento, Pedro si dedica anima e corpo al suo ambizioso progetto, ossia la conquista dell'intero Paese. Ines, invece, passa le sue giornate in solitudine, e ad annoiarsi. D'altra parte, c'è qualcuno che, di tanto in tanto, le fa compagnia, ossia Rodrigo, il braccio destro del conquistatore. La loro vicinanza infastidirà oltremodo quest'ultimo... Nel frattempo, il capo indi, Michimalonco, stringe un patto con gli spagnoli: lui li condurrà fino ai giacimenti d'oro, loro, in cambio, dovranno giurare di lasciar vivere in pace la sua tribù. De Valdivia accetta, e in un primo momento entrambe le parti rispettano l'accordo. Così, Pedro torna a Santiago, mentre i suoi uomini restano lungo le sponde del fiume, appunto a cercare l'oro, insieme agli indi. Tuttavia, ben presto il conquistatore viene informato del fatto che, non appena se ne è andato, è esplosa una rivolta; De Valdivia allora torna indietro, con la maggior parte dei soldati e dei cavalli, ma, una volta giunto nel presunto luogo dello scontro, si accorge che gli è stata tesa una trappola: approfittando della sua assenza, il capo indi assedia Santiago. La protagonista, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi, tanto che scende in battaglia e prende addirittura il comando. La Suarez, impietosa, dà l'ordine di far decapitare i nemici fatti prigionieri, le cui teste dovranno poi essere gettate dalle mura della città. In effetti, la sua strategia funziona: nell'assistere all'orribile spettacolo, gli indi prendono la via della fuga. Tre mesi dopo l'assedio, la città di Pedro è distrutta, e la carestia sta stremando ogni giorno di più gli abitanti. Un gruppo di uomini, stanchi ed irrequieti, ovviamente guidati dall'ufficiale de la Hoz, cospira contro il conquistatore: vogliono uccidere De Valdivia!

Non perdere la terza puntata di Ines dell'anima mia che andrà in onda stasera venerdì 13 agosto 2021 alle 21.30 su Canale 5.