Indietro Tutta (30 e L'Ode): stasera la seconda e ultima puntata

Questa sera, mercoledì 20 dicembre 2017, Renzo Arbore, Nino Frassica con Andrea Delogu, tornano su Rai2 per la seconda e ultima puntata di Indietro Tutta (30 e L’Ode). Per festeggiare i trent’anni della storica trasmissione di Renzo Arbore, la Rai ci ha regalato due puntate all’insegna del divertimento e della nostalgia.

Oggi continuerà il viaggio indietro nel tempo, per raccontare la storia di un pezzo di tv italiana a cavallo tra satira e improvvisazione. In questo secondo appuntamento ancora una volta i protagonisti si esibiranno in nuove esilaranti gag ma non mancheranno anche quelle di altri grandi personaggi che hanno calcato il palcoscenico di questo programma satirico cult della tv degli anni Ottanta. Ci saranno inoltre le incursioni degli ospiti in collegamento, coinvolti inconsapevolmente da Arbore, che aggiungeranno un pizzico di brio ad uno show, ormai diventato leggenda del piccolo schermo.

Sarà una serata all’insegna della risata, che darà gli ultimi insegnamenti della Libera Università VadeRetroMeglioaccussì. Dalle 22.30 l’appuntamento si sdoppierà e potremmo ascoltare la diretta anche su Rai Radio2 con il commento del duo de I Sociopatici, formato da Gianfranco Monti e Claudio De Tommasi, compagni radiofonici proprio di Andrea Delogu.

Indietro Tutta (30 e L’Ode), ci aspetta stasera, alle 21.05 su Rai2.

