Indietro Tutta (30 e L'Ode): Stasera Arbore e Frassica tornano in TV per festeggiare il programma cult

Esattamente 30 anni fa debuttava Indietro Tutta, storica trasmissione condotta da Renzo Arbore e Nino Frassica diventata ormai un cult. Ricordata non solo per la sua popolarità, ma anche come esempio di Tv ricercata e alternativa, è stato uno dei pochi programmi amato dal pubblico quanto dalla critica.

Per celebrare questo speciale anniversario, Rai2, che per anni è stata la casa del programma, ha pensato a due serate evento in onda mercoledì 13 e 20 dicembre alle 21.05. Saranno ancora una volta loro, gli indiscussi artefici di questo intramontabile successo, Arbore e Frassica, a condurre Indietro tutta 30 e l'ode. Accanto allo ‘zoccolo duro’, troveremo poi la giovane conduttrice di Stracult, Parla con lei, nonché voce di Radio 2, Andrea Delogu.

Si tratterà dunque di un’occasione per ricordare insieme a chi quella stagione l’ha vissuta, ma anche per raccontare ai più giovani un format entrato di diritto nella storia della tv italiana. Arbore salirà quindi ancora una volta in cattedra, come fa ormai da anni quando entra nelle aule universitarie per parlare agli studenti del modello Indietro Tutta, ma questa volta ci attenderanno due 'lezioni' speciali.

Tutto è stato infatti pensato a dovere: i narratori saranno gli stessi di sempre, il canale che li accoglierà anche, la magia che vivremo idem. Un vero tuffo nel passato. Contiamo dunque di salire su questa macchina del tempo e scoprire come è nata una leggenda del piccolo schermo.

L'appuntamento con la prima delle due puntate di Indietro Tutta (30 e L'Ode) è per Stasera alle 21.05 su Rai 2