In Punta di Piedi: in onda stasera su Rai1 il Film TV con Bianca Guaccero

Anticipazioni TV

Rai1 trasmette in replica il film per la TV di Alessandro D'Alatri, una storia anticamorra tutta al femminile.

Andrà in onda stasera, lunedì 25 novembre 2019, alle 21.25 su Rai 1, il film Tv In punta di piedi, scritto da Mauro Ancibelli e Raffaele Verzillo, diretto da Alessandro D'Alatri e prodotto da Luca Barbareschi per Rai Fiction e Casanova. Il film, ispirato a una storia vera, racconta di una battaglia combattuta con amore, sacrificio e coraggio da tre donne che riescono a ribellarsi ad un destino già scritto. Nel cast troviamo Giorgia Agata, Marco Palvetti, Cristiana Dell'Anna e Bianca Guaccero.

Il regista romano de I bastardi di Pizzofalcone, racconta una storia di anticamorra, questa volta tutta al femminile: una storia di lotta, di speranza, di coraggio e di sacrificio che legittima il diritto di riscatto per tre donne decise a ribellarsi al proprio destino ormai segnato. Il racconto si staglia sullo sfondo delle vie di Napoli e del litorale Domizio, lasciando solo intravedere lo spettro della mafia, che come un'ombra terribile si cala sulle vicende del film senza tuttavia diventarne protagonista. Il focus del lungometraggio è infatti la storia di una ragazza che sogna di diventare un'étoile della danza, e ci riuscirà al termine di un tortuoso percorso salvifico di formazione e di rinascita per mezzo dell'arte.

In punta di piedi Anticipazioni: la trama del film anticamorra tutto al femminile

Angela, 11 anni, ha un sogno: diventare una ballerina di danza classica. Fin qui è tutto nella norma, se non fosse che Angela vive a Secondigliano ed è la figlia di Vincenzo, capo piazza dei Peluso, che decide di tradire il suo clan ed entrare nelle file di quello avversario. Vincenzo è braccato dai suoi “vecchi amici” e Angela e sua madre Nunzia sono in pericolo quanto lui, per questo vivono come recluse. Angela non può più frequentare la scuola di ballo. Il suo sembrerebbe uno di quei sogni che restano solo sogni. Ma contro tutto e tutti, e contro soprattutto il volere del marito, Nunzia accompagna di nascosto la figlia alle lezioni di danza. La traveste, la fa uscire in piena notte e d’accordo Lorenza, la sua insegnante di ballo, trova il modo di farle continuare le lezioni. Angela, grazie al suo grande talento, alla determinazione, al sacrificio di sua madre e al coraggio della sua insegnante, riuscirà a fuggire dalle atrocità e dalle brutture cui sembrava destinata, costruendosi una brillante carriera lontana dalla violenza della camorra, e a diventare una famosa étoile.

Non perdete l'appuntamento di stasera con il film In punta di piedi, in onda su Ra1 alle 21.25.