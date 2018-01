Immaturi - La Serie: su Canale 5 da venerdì 12 gennaio 2018

Cosa fareste se l'incubo di dover tornare sui banchi di scuola si trasformasse in realtà e se, ancora peggio, doveste ripetere l’esame di maturità, dopo vent’anni dall’ultima campanella della vostra vita?

Chiediamolo ai protagonisti di Immaturi - La Serie, in arrivo su Canale5 da venerdì 12 gennaio 2018, per otto puntate. Sull'onda del film Immaturi del 2001 e del suo sequel Immaturi - Il viaggio (2012), gli ex compagni di Liceo Classico, classe 1970, si trovano a dover tornare sui banchi di scuola per ripetere l'esame di maturità, annullato per problemi burocratici. Un vero e proprio shock per loro, ormai adulti e con delle carriere avviate ma necessario per non veder azzerati anche i titoli conseguiti in seguito.

La serie tv vede il ritorno di alcuni protagonisti dei due film: Ricky Memphis nella parte di Lorenzo irriducibile bamboccione che vive ancora a casa con papà e mamma, di Maurizio Mattioli in quella di suo padre, di Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu nella parte di Piero e di Virgilio, due amici che non si parlano da vent’anni a causa di una donna. Stavolta però i "ragazzi" non prepareranno l’esame da privatisti ma saranno costretti a sedersi in aula insieme ai baldi diciottenni. Si darà origine così a un confronto generazionale elevatissimo che metterà in luce come, molto spesso, i quarantenni giochino a fare gli eterni giovani mentre gli adolescenti si dimostrano decisamente più maturi e attenti ai veri valori della vita.

Nel cast ci saranno anche Daniele Liotti e Nicole Grimaudo, nei ruoli di Daniele e Francesca. Uno è un professore di matematica dal grande fascino, l’altra è una chef malata di sesso. Tra le new entry anche Sabrina Impacciatore che veste i panni di Serena, donna ricchissima e snob ma che perde tutto e si trova a ricominciare da capo e Irene Ferri che interpreta Luisa, madre dolce e distratta di una figlia molto più matura della sua età. Ilaria Spada nel ruolo della professoressa Claudia, farà invece girare la testa a molti suoi allievi, compreso Luca Bizzarri e il suo Pietro, che cercherà di conquistarla.

Immaturi - La serie, ci aspetta venerdì prossimo, 12 gennaio 2018, in prima serata su Canale5.