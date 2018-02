Immaturi - La Serie: stasera su Canale 5 la sesta puntata - Ecco le anticipazioni

Il gruppo di studenti neo - quarantenni torna stasera venerdì 23 febbraio 2018, con la sesta puntata di Immaturi - La serie, la Fiction di Canale 5 interpretata da Ricky Memphis, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Nicole Grimaudo e Sabrina Impacciatore. Tornati sui banchi di scuola per (ri)prendere la maturità dopo che la loro è stata annullata, a volte si dimostreranno meno maturi dei loro compagni di scuola diciottenni.

Ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi:

La classe è tornata dalla gita scolastica in Sicilia, che ha fatto vacillare molti equilibri. Lorenzo (Ricky Memphis) non si dà pace per non essere riuscito a rivelare i propri sentimenti a Luisa (Irene Ferri), nonostante la bella notte passata insieme. Serena (Sabrina Impacciatore) si rimette insieme a suo marito per recuperare la sua vita agiata. Per farlo però allontana Gigi (Paolo Calabresi) ma scopre ben presto di non essere felice.

Virgilio (Paolo Kessisoglu) torna a pensare alla sua ex moglie nonostante Doriana (Ludovica Bizzaglia) ora inizi a interessarsi a lui. Pietro (Luca Bizzarri) invece cerca di intessere una relazione seria con Claudia (Ilaria Spada) ma la ragazza scopre il suo passato di bugie e lo lascia. Francesca (Nicole Grimaudo) si lascia finalmente andare tra le braccia di Daniele (Daniele Liotti).

Immaturi – La Serie ci aspetta questa sera, alle 21.14 su Canale5.