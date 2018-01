Immaturi - La Serie: anticipazioni prima puntata, stasera 12 gennaio 2018

Questa sera, venerdì 12 gennaio 2018, va in onda la prima puntata dell’attesissima Immaturi – La serie tv. La Fiction Mediaset, trasmessa da Canale 5 e interpretata da Ricky Memphis, Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Nicole Grimaudo e Sabrina Impacciatore, riprende la storia dell’omonimo film del 2011, Immaturi. Un gruppo di amici ed ex compagni di classe di Liceo, si trovano a dover ripetere la maturità, poiché la loro è stata annullata per problemi burocratici. Saranno quindi costretti a tornare sui banchi insieme ai freschi diciottenni che spesso si dimostrano più maturi di loro.

Ecco le anticipazioni della puntata di oggi:

Sono passati vent’anni da quell’ultimo giorno di scuola e dagli esami di maturità. Da allora un gruppo di amici non si è più visto e ora, per un errore burocratico, è costretto a tornare sui banchi di scuola. Difficile ma necessario per chi ha alle spalle una carriera già avviata. Di questo gruppo fanno parte Pietro (Luca Bizzarri), un Dj donnaiolo e che per tenere a bada le sue amanti, ha inventato di essere sposato e di avere un figlio, Virgilio (Paolo Kessisoglu) che ha una figlia che studia a Londra e una moglie che lo tradisce e Lorenzo (Ricky Memphis), agente immobiliare ma che vive ancora con i genitori. Propria a causa di una donna, Pietro e Virgilio hanno rotto la loro grande amicizia. In classe tornano anche Luisa (Irene Ferri) single e mamma di Emma, Francesca (Nicole Grimaudo) dipendente dal sesso e che sta cercando di uscirne con delle sedute di terapia e Serena (Sabrina Impacciatore).

Tutti si trovano davanti all’ingresso del loro vecchio liceo, che dovranno frequentare con loro disappunto ogni giorno. I giovanissimi ragazzi, loro compagni di classe, accolgono con stupore questi “studenti” un po’ cresciuti. Il divario generazionale è enorme ma soprattutto gli insegnanti hanno la loro stessa età….Nonostante gli anni siano trascorsi, i neo quarantenni hanno però bisogno del diploma per mantenere i rispettivi posti di lavoro.

Immaturi – La Serie ci aspetta stasera, alle 21.11 su Canale5.