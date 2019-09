Imma Tataranni - Sostituto procuratore, stasera la seconda puntata su Rai1

Anticipazioni TV

Secondo episodio della nuova fiction investigativa ambientata nella città di Matera.

Stasera, domenica 29 settembre, alle 21.25 su Rai1, nuovo appuntamento con Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la nuova serie televisiva di sei puntate, ambientata nella città di Matera. A interpretare la frizzante Imma, l’attrice pugliese Vanessa Scalera, affiancata da Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro, da Alessio Lapice, nei panni dell’affascinante appuntato Ippazio Calogiuri e da Carlo Buccirosso in quelli del Procuratore capo di Matera Alessandro Vitali. Nel cast anche Cesare Bocci, nelle vesti di Saverio Romaniello e la partecipazione, tra gli altri, di Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, in onda stasera alle 21.25 su Rai1:

Come piante tra i sassi: A Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a se stessa, desiderosa solo di andare via e che per riuscirci è pronta a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata.