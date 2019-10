Imma Tataranni - Sostituto procuratore, stasera la quarta puntata su Rai1

Anticipazioni TV

Quarto episodio della nuova fiction investigativa ambientata nella città di Matera.

Stasera, domenica 13 ottobre, alle 21.25 su Rai1, nuovo appuntamento con Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la nuova serie televisiva di sei puntate, ambientata nella città di Matera.

Nel cast di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore

A interpretare l'esuberante Imma, l’attrice Vanessa Scalera, accompagnata da Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro, da Alessio Lapice, nei panni dell’affascinante appuntato Ippazio Calogiuri e da Carlo Buccirosso in quelli del Procuratore capo di Matera Alessandro Vitali. Nel cast anche Cesare Bocci, nelle vesti di Saverio Romaniello e la partecipazione, tra gli altri, di Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.

Nell'episodio precedente

Nella terza puntata, viene rinvenuto in una gravina il cadavere di Domenico Grieco, un architetto sparito quindici anni prima. Imma non crede si tratti di un incidente come molti dicono, compreso il Procuratore Vitali. I primi risultati investigativi danno ragione all'intuizione di Imma che si sia trattato di omicidio.

La trama della quarta puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore in onda stasera

Maltempo: La giornalista Donata Miulli confessa ad Imma di avere informazioni scabrose sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l'onorevole Lombardi, con cui ha avuto una relazione sentimentale. Imma le chiede di tornare con le prove, ma quando Donata viene trovata morta qualche giorno dopo, il sostituto procuratore esclude l'ipotesi di suicidio, come sembrerebbe a prima vista.

Imma Tataranni - Sostituto procuratore va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.