Imma Tataranni - Sostituto procuratore: le Anticipazioni della Terza Puntata della Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Appuntamento lunedì 8 novembre alle 21.25 con la terza puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. La trama della terza serata.

Questa settimana doppio appuntamento, a partire da lunedì 8 novembre in prima serata, con gli ultimi due episodi (del 2021) della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, una fiction di Rai 1 molto amata dal pubblico, anche grazie all'interpretazione della bravissima Vanessa Scalera, attrice 44enne nata in provincia di Brindisi, vista al cinema in film come Vincere e Bella addormentata di Marco Bellocchio (il cui figlio, Pier Giorgio, è pure nel cast della serie), Mia madre di Nanni Moretti e prossimamente in Diabolik dei Manetti Bros. Ma è il personaggio della "fumina" Tataranni, una magistrata che non ha vie di mezzo, aggressiva e determinata, poco diplomatica ma geniale, ad averle dato la notorietà che meritava. Al suo fianco, in perfetta alchimia, il marito Pietro (Massimiliano Gallo), il bel carabiniere Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), l'amica e cancelliera Diana (una spassosa Barbara Ronchi), il sarcastico medico legale Dottor Taccardi (Carlo De Ruggieri, lo "schiavo" di Boris), il procuratore Vitali (Carlo Buccirosso), la fidanzata di Calogiuri, la poliziotta Jessica Matarazzo (Ester Pantano) e il cattivo della serie Saverio Romaniello (Cesare Bocci), senza dimenticare le fantastiche genitrici di Imma e Pietro, Dora Romano e Lucia Zotti. Un cast davvero affiatato per la serie ambientata nella splendida Matera e nelle campagne lucane, diretta da Francesco Amato e liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia "Via del riscatto", "Rione Serra venerdì", "Maltempo", "Come piante tra i sassi", editi da Einaudi

Imma Tataranni: la trama della terza puntata, Dai sassi alle stelle

Sul tetto del Centro di Geodesia di Matera è stato ritrovato il cadavere di Marta Ventura, una scienziata dipendente del Centro nonché amica e compagna di yoga di Diana, cancelliera di Imma. Marta è stata uccisa la notte precedente con un colpo di pistola. Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma scopre che fin da quando era in Germania, Marta aveva avuto dei sospetti sulla diga di Montegerardo: problemi di stabilità e usure che col tempo, se trascurati, avrebbero potuto provocare una catastrofe ambientale. Ad aiutarla in questa ricostruzione è Gelsomina, ricercatrice collega della vittima. Imma, che pure è una paladina della lotta in difesa dell’ambiente e nemica del malaffare, non è convinta di questa pista e indirizza le sue indagini verso il più classico dei femminicidi. La verità che scopre si rivela però completamente diversa: il delitto è nato da un’ambizione malata, dall’invidia e dalla rabbia. In procura, Diana è sconvolta per la morte dell’amica. Imma le sta vicino più che può. Poi, cogliendo un indizio, viene presa da un sospetto: Calogiuri tradisce Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini! D’impulso gli fa una paternale, ma il maresciallo afferma di essere fedele alla fidanzata e che Imma non può intromettersi nella sua vita. Una cosa simile accade anche a Samuel: tornato a Matera per Valentina, scopre che la ragazza che ama ancora e che ha lasciato qualche tempo prima, è corteggiata da Gabriele, al quale per questo sferra un pugno in pieno viso. Valentina è scovolta e sconfortata per quel gesto. Pietro invece è felice come non mai perché ha realizzato il suo sogno. Ma è una felicità che dura poco: una telefonata che arriva nel cuore della notte avverte che il locale è stato distrutto da un incendio. Quasi sicuramente doloso.