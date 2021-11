Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: Le Anticipazioni della Seconda Puntata della Fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Torna martedì 2 novembre l’appuntamento in prima serata con i casi di Imma Tataranni, dai romanzi di Mariolina Venezia. La trama della seconda puntata.

Si rinnova su Rai 1 martedì 2 novembre alle 21.25 l’appuntamento con la seconda stagione della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore la volitiva, acuta e particolare magistrata di Matera, interpretata da Vanessa Scalera, con un episodio intitolato Via del Riscatto, dove troveremo il personaggio tratto dai romanzi di Mariolina Venezia alle prese con un nuovo caso. Si tratta della seconda di cinque serate da 100 minuti che ci faranno compagnia il martedì fino al 9 novembre, con un doppio appuntamento l’8 e il 9. Al fianco della dottoressa ci sarà al solito il bel carabiniere Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). Non mancheranno naturalmente il procuratore (Carlo Buccirosso) e la famiglia di Imma, la figlia Valentina e il marito Pietro (Massimiliano Gallo).

La trama della seconda puntata, Via del riscatto

È la sera di Halloween e Pietro ha portato Imma a vedere il lamione dove sta allestendo il jazz club tanto sognato. Stanno andando a cena fuori quando due colpi di pistola rimbombano nell’aria. Poco dopo, una donna spuntata da un vicolo vicino Palazzo Sinagra si allontana nella notte. Il giorno dopo, oltre a doversi trasferire a casa della suocera per un problema idraulico, Imma scopre che proprio all’interno di Palazzo Sinagra è stato rinvenuto il cadavere di Luciano Ribba, un agente immobiliare. Tra fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga supportata da un Calogiuri un po’ distratto da Jessica che lo presenta ai genitori e vorrebbe portarlo con lei in Sicilia per il matrimonio del fratello. Tra alti e bassi riescono a scoprire chi ha sparato alla vittima. Mentre Pietro è sempre più preso dai lavori del locale, Imma viene a sapere nel modo peggiore che Valentina ha iniziato a frequentare Gabriele Vitali, figlio del procuratore capo. Il ragazzo, un incrocio fra Greta Thunberg e Che Guevara, organizza una manifestazione di protesta e convince Valentina a partecipare. Arrivano i carabinieri che portano in caserma i due rampolli delle famiglie Vitali e De Ruggeri. E qui, a sorpresa, si ritrovano Imma e Vitali. Oltretutto dall’altra parte della scrivania