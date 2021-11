Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: le Anticipazioni della Quarta Puntata della Fiction di Rai1

Anticipazioni TV

Si conclude stasera 9 novembre in prima serata su Rai 1 con la quarta puntata, la prima parte della seconda stagione della fiction di Rai 1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, e sia pure a malincuore fino al 2022 dovremo salutare quel bulldozer della magistrata più ruvida e simpatica d'Italia, col suo improbabile abbigliamento casual, i capelli arruffati e la volontà di sconfiggere gli speculatori e i criminali che devastano una delle regioni più belle d'Italia, la Lucania. Ritroveremo comunque Vanessa Scalera nel bellissimo personaggio scritto da Mariolina Venezia nei suoi romanzi, liberamente adattati per il piccolo schermo, insieme ai suoi bravi colleghi. Questo dunque non è un addio, ma un arrivederci. E adesso vediamo cosa ci aspetta in questa quarta serata.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: la trama della quarta puntata, Un mondo migliore di questo:

Imma confessa a Pietro che il presidente della Regione, Lombardi, coinvolto nel processo a Romaniello, le aveva fatto capire che la malavita stava preparando degli atti di rappresaglia contro di lei ma ai suoi occhi non era risultato credibile. Pietro la prende male: sembra essere destinato tutta la vita a essere il signor Tataranni! E anche Vitali si mostra contrariato: Imma doveva avvisarlo! Ora è costretto ad assegnarle una scorta. Complicando così anche la vita della figlia, in crisi per il ritorno a Matera di Samuel e per la distanza di Gabriele. Nel frattempo, Imma deve indagare su un furto in casa di un’amica di sua suocera, la signora Lopriore: qualcuno ha svuotato la cassaforte e per giunta il portiere dell’edificio, sfortunatamente presente durante il furto, è morto di infarto. Pochi giorni dopo però, stranamente, la refurtiva ricompare; e un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi sono evidentemente collegati. Casi la cui soluzione non è semplice. Un atto di coraggio contro la criminalità organizzata costringe Samuel a lasciare Matera per entrare in un programma di protezione. Valentina incolpa la madre di questa fuga, anche se in realtà stavolta lei non c’entra. Vero è che l’azione di Samuel si rivela decisiva per il processo. E mentre Pietro è in crisi per la perdita del suo locale, Imma raccoglie le prove per poter condannare definitivamente Romaniello. Non sa però che qualcuno sta manipolando un altro tipo di prove per vendicarsi e compromettere il rapporto tra Imma e suo marito. E Calogiuri, suo malgardo, ne è lo “strumento”.

Se avete perso qualche puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, vi ricordiamo che potete recuperarle su Rai Play, insieme a quelle della prima stagione.