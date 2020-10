Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Anticipazioni: l'ultima puntata, stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Appuntamento con il sesto e ultimo episodio della fiction investigativa ambientata nella città di Matera.

Va in onda stasera, martedì 27 ottobre 2020, alle 21.25 su Rai1, la sesta e ultima puntata della fiction Imma Tataranni - Sostituto procuratore, la serie tv del primo canale che ci porta nella città di Matera.

Nel cast di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore

A interpretare l'esuberante protagonista Imma Tataranni è l’attrice Vanessa Scalera, accompagnata da Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro, da Alessio Lapice, nei panni dell’affascinante appuntato Ippazio Calogiuri e da Carlo Buccirosso in quelli del Procuratore capo di Matera, Alessandro Vitali. Nel cast anche Cesare Bocci, nelle vesti di Saverio Romaniello e la partecipazione, tra gli altri, di Giampaolo Morelli, Piegiorgio Bellocchio, David Coco, Giorgio Colangeli, Tony Laudadio e Giuseppe Zeno.

Dove eravamo rimasti

Nella quinta puntata, Imma Tataranni resta sconvolta da un omicidio. In un'abitazione della città vecchia viene ritrovato il corpo senza vita di una sua compagna di banco del liceo, Stella Pisicchio. Oltre al coinvolgimento personale e alla freddezza di Calogiuri, ancora scosso dal caso precedente, le dinamiche dell'omicidio si riveleranno sin dal primo istante piuttosto complicate.

La trama dell'Ultima Puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore in onda stasera

L'ultima puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore va in onda stasera, 27 ottobre 2020. Nell'episodio intitolato Dalla parte degli ultimi, di primo mattino Don Mariano chiama Imma per vederla quanto prima, ha urgente bisogno di parlarle. Nel frattempo Pietro si sente male e, per accompagnarlo all'ospedale lmma si scorda dell'appuntamento, finché non riceve una terribile notizia su cui inizia ad indagare. Come se non bastasse, sul fronte personale Imma scopre che il collega con cui Pietro dice di aver cenato è in realtà una donna, ed inoltre strani indizi la portano a dubitare sulla vera identità di suo padre.

L'ultimo appuntamento con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore va in onda stasera alle 21.25 su Rai1.