Il Volo, il tributo a Ennio Morricone in onda stasera su Rai 1

Il trio Il Volo stasera dall'Arena di Verona omaggia Ennio Morricone con un grande concerto-evento, in un viaggio tra l'arte e le colonne sonore più celebri del maestro.

Il 2021 dell'Arena di Verona si apre nel migliore dei modi con Il Volo - Tributo a Ennio Morricone, in onda sabato 5 giugno su Rai 1 alle 21:25: il concerto-evento è un omaggio che il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, vincitori di Sanremo 2015 con "Grande amore", ha concepito come ricordo e celebrazione dell'arte del maestro, scomparso il 6 luglio 2020 a 91 anni. Nell'ultimo Sanremo i tre gli avevano già dedicato "Your Love", ma ora il Volo alza la posta con questa serata speciale, legata all'omonimo impegno discografico dei tre cantanti con la Sony Music. Il Volo - Tributo a Ennio Morricone si propone come un "viaggio dentro l'arte e la musica del geniale compositore del Novecento".

"Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all'Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità": queste le parole rilasciate all'Ansa dai membri da Il Volo, che nel corso degli anni hanno veicolato il loro affetto per il Maestro con il brano "E più ti penso", un medley dei temi musicali di C'era una volta in America e Malèna, eseguito per la prima volta da loro insieme a Morricone stesso nel 2011, a Roma in Piazza del Popolo.

La serata sarà trasmessa negli Stati Uniti dal network PBS, a ulteriore testimonianza di un legame molto forte della cultura internazionale con le note che per tanti sono state sinonimo della settima arte. Quest'esibizione sarà per ora l'unica del Volo all'Arena di Verona, perché gli appuntamenti del 29 e 30 agosto sono stati rinviati a data da destinarsi, per limitare l'affluenza di pubblico, mentre ci si incammina verso l'uscita dal tunnel della pandemia. Leggi anche Ennio Morricone: Sergio Leone ma non solo - Le colonne sonore più belle, note e meno note