Il Silenzio dell'Acqua: Stasera su Canale 5 la prima puntata

Stasera, venerdì 8 marzo 2019, andrà in onda in prima serata su Canale 5, la nuova serie tv crime Il Silenzio dell'Acqua con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La nuova Fiction Mediaset, divisa in quattro puntate, ciascuna composta da due episodi, si apre con la scomparsa dell’adolescente Laura Mancini. La complessa indagine che partirà da questa sparizione, porterà alla luce i lati più oscuri e i segreti celati dietro alla facciata perbene di un piccolo borgo sul mare.





Il Silenzio dell'Acqua: Il Trailer Ufficiale della Serie TV Fiction Miediaset - HD

Scopriamo insieme la trama ufficiale de Il Silenzio dell'Acqua in onda a partire da questa sera su Canale 5 alle 21.25:

Siamo a Castel Marciano, un tranquillo paesino vicino a Trieste, scosso dalla scomparsa di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni figlia di Anna, titolare del bar locale e donna dal passato controverso. Il vicequestore Andrea Baldini, uomo solido che trasmette fiducia ai suoi concittadini, inizia ad occuparsi delle ricerche insieme al collega, Dino coinvolgendo i familiari, gli amici più stretti ed i compagni di scuola. Le piste da seguire sono tante, tra cui, l'allontanamento volontario, ma non è l’unica possibilità.

Alle indagini, dalla Questura di Trieste, si unisce una giovane ed esperta collega Luisa Ferrari, i cui metodi risultano subito incompatibili con quelli di Andrea e la loro collaborazione sembra destinata a fallire. Ma, il mistero si fa sempre più fitto e nel paese sembrano tutti coinvolti; dal bidello della scuola Nico, all'istruttore del centro immersioni Max, fino a Matteo, figlio del vicequestore Baldini ed ultimo fidanzato della ragazza scomparsa. Le avvincenti rivelazioni, tra false piste, verità nascoste e relazioni segrete, riveleranno che nessuno dei protagonisti è come sembra.