Il Silenzio dell'Acqua 2: La Prima Puntata va in onda Stasera 27 novembre su Canale 5

Dopo il grande successo della prima stagione, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti tornano a indagare a Castel Marciano in Il silenzio dell'Acqua 2. La prima di quattro puntate in prima serata va in onda stasera 27 novembre su Canale 5.

Il Silenzio dell'acqua è stato uno dei primi esempi di serie gialla tv “adulta”, premiato dal pubblico con ottimi ascolti, per l'ambientazione e la trama avvincente ma soprattutto per l'inedita coppia affiancata nelle indagini, composta da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Anche quest'anno, a partire da stasera 27 novembre su Canale 5, per quattro appuntamenti in prima serata ogni venerdì, si torna nella fittizia location di Castel Marciano, vicino a Trieste, dove i protagonisti affronteranno un altro terribile caso.

Il silenzio dell'acqua 2 si svolgerà nell'arco di 8 episodi divisi in quattro puntate, scritti di nuovo da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti e diretti da Pier Belloni, Nel cast, tra ritorni e nuovi arrivi, ci sono anche Camilla Filippi, Fausto Maria Sciarappa, Barbara Chichiarelli, Stefano Pesce, Alessandro Cremona e Guido Corso. La sigla di apertura di questa stagione – l'anno scorso Torno a casa dei Maneskin – è Dedicato a te de Le Vibrazioni e come al solito le parole hanno un collegamento con la storia. Per le immagini, il regista Pier Belloni rivela di essersi ispirato alle lastre di Gregory Crewdson, un fotografo newyorkese contemporaneo, celebre per i suoi ritratti di strade e paesaggi, un “artista che ha la capacità di immortalare l'anima in uno scatto, fotografando i suoi personaggi in dimensioni sospese e senza tempo. Queste visioni si sono sposate perfettamente con la nostra storia creando dimensioni stimolanti in cui gli attori si sono calati generosamente regalandomi forti emozioni”.

Il silenzio dell'acqua 2: i temi della seconda stagione

Nella seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, girata in varie location in provincia di Trieste alla fine del 2019, Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano a collaborare per risolvere il caso di un duplice ed efferato omicidio. Ogni personaggio coinvolto nel giallo potrebbe avere un movente, ognuno potrebbe essere il colpevole. Starà alla coppia di investigatori risolvere un enigma sempre più complesso e dagli sviluppi imprevedibili, capace di mettere in discussione la loro stessa vita privata e professionale. Al di là della trama gialla e dell'aspetto della "detection", infatti, i protagonisti vengono di nuovo coinvolti (e sconvolti) nei loro affetti più cari e nelle loro “debolezze”. Luisa si affezionerà molto alla piccola Giulia, rimasta orfana dopo l'omicidio della madre e del fratello, e Andrea dovrà fare i conti col ritorno di Elio, ex della sua compagna Roberta e padre biologico di Matteo.

Il silenzio dell'acqua 2: la trama della puntata di stasera 27 novembre

La nuova indagine di Andrea e Luisa inizia, un anno dopo la risoluzione dell'omicidio di Laura, col ritrovamento dei corpi senza vita, all'interno di un appartamento, di Sara e del figlio Luca, un ragazzo adolescente. Lei è stata uccisa a coltellate mentre lui, che le giace vicino, con un colpo di arma da fuoco. Manca all'appello, fortunatamente, la piccola Giulia, la figlia minore di soli sei anni, che viene ritrovata mentre vaga nei boschi vicini sotto shock. I primi sospetti ricadono sul Rocco, l'ex marito di Sara, un uomo violento che dopo la separazione ha perso la custodia dei figli. Rocco viene però scagionato dal padre che gli fornisce un alibi, ma a causa del movente resta il sospettato più probabile.