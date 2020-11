Il silenzio dell'acqua 2, Intervista Esclusiva a Riccardo Maria Manera: "Ci saranno importanti cambiamenti e grandi ritorni"

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Riccardo Maria Manera, il giovane interprete di Matteo de Il silenzio dell'acqua.

In occasione della prima puntata della seconda stagione de Il Silenzio dell’acqua, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5, abbiamo avuto il piacere di intervistare Riccardo Maria Manera. Formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, il giovane attore genovese debutta in tv nel 2001 per la serie Incompreso, affianco a Margherita Buy e Luca Zingaretti. Negli anni prende parte a numerose fiction di successo come Provaci Ancora Prof, Non uccidere, Volevo fare la rockstar e Vivi e lascia Vivere. Al cinema, invece, muove i suoi primi passi nel 2014 nel film di Veronica Pivetti, Né Giulietta né Romeo, e nel 2017 è nel cast di Arrivano i Prof! insieme a Claudio Bisio. Una carriera davvero promettente e ricca di soddisfazioni iniziata a teatro e continuata sul piccolo e grande schermo.

In attesa di rivederlo stasera nei panni di Matteo accanto ad Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, conosciamo meglio il giovane e talentuoso Riccardo Maria Manera. Ecco cosa ha raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it.

Ciao Riccardo, la tua carriera è iniziata quando eri molto piccolo. Quando hai capito che la passione per la recitazione sarebbe diventata la tua professione?

Ho iniziato da piccolissimo, diciamo che ho sostituito la materna con due anni di turneè. I ricordi sono pochi, è difficile ternerli vivi. Mi ricordo tanta gioia, tanta spensieratezza e imprevedibilità. Ho capito che sarebbe diventata la mia professione da grande, post liceo e università. Forse me ne sono accorto tardi? Non so, io sono contento di aver vissuto la mia adolescenza. Ho fatto anche il Centro Sperimentale di Cinematografia. Per me è stata un'esperienza molto importante che rifarei altre mille volte con tutti gli errori che ho fatto durante il mio percorso.

Hai preso parte a molte fiction di successo come Vivi e Lascia Vivere, Volevo fare la rockstar e Il silenzio dell’acqua. In quale di questi ruoli ti senti di appartenere di più?

Tutti i miei personaggi hanno avuto qualcosa di me e io ho avuto qualcosa di loro. Per divertimento potrei dire di riconoscermi di più in Eros di Volevo fare la rockstar, per lo stile di vita fino agli eventi tragici a Matteo de Il silenzio dell'acqua. Matteo è molto simile a quello che sono stato io durante l'adolescenza. Non ce n'è uno in particolare, dirti un nome specifico poi sarebbe una mancanza di rispetto per tutti gli altri.

Da stasera ti rivedremo nella seconda stagione della fiction Il silenzio dell’acqua, al fianco di Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ti va di raccontarci qualcosa sull’evoluzione del tuo personaggio Matteo?

Fortunatamente nella nuova stagione de Il silenzio dell'acqua Matteo non verrà coinvolto nelle indagini, ma ci saranno dei risconti importanti dal punto di vista familiare, cambiamenti e ritorni che porteranno a scombinare l'apparente tranquillità. Matteo si troverà ad affrontare il ritorno del padre e i suoi pensieri ricadranno principalmente su questo evento.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Qual è, secondo te, il tratto distintivo e originale di questa serie?

È stata un'esperienza che mi ha permesso di crescere molto artisticamente. Mi ha lasciato tante amicizie, bei ricordi. Con Ambra Angiolini, purtroppo per una questione di sceneggiatura ci siamo interfacciati poco. Da Giorgio Pasotti ho imparato tanto, mi ha aiutato, ma anche la stessa Camilla Filippi. Mi sono trovato molto bene con tutti. La chiave del successo di questa serie è il suo genere: è un giallo che cattura l'attenzione e ti tiene incollato alla sedia.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Attualmente sono a Gorizia sul set della seconda stagione di Volevo fare la rockstar. Per ora c'è questo in programma, poi chissà! Il mio più grande sogno? Continuare a togliermi tante soddisfazioni, al momento non mi posso lamentare.

Foto: Francesca Marino