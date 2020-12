Il Silenzio dell'Acqua 2, Anticipazioni: stasera su Canale 5 l'Ultima Puntata

Anticipazioni TV

Va in onda stasera 16 dicembre su Canale 5 la quarta e ultima puntata de Il Silenzio dell'Acqua 2, che promette per il finale sconvolgenti colpi di scena.

Sta per concludersi su Canale 5 la seconda stagione del murder thriller Il silenzio dell’Acqua, che non ha risparmiato emozioni e colpi di scena agli aspettatori e promette di chiudere in crescendo con la quarta e ultima puntata in onda stasera 16 dicembre alle 21.46. Scopriremo così chi ha ucciso a Castel Marciano la giovane Sara e il figlio Luca, e soprattutto perché. A condurre le indagini saranno Luisa Ferrari e Andrea Baldini, interpretati da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che in questa seconda stagione si sono lasciati coinvolgere emotivamente più del dovuto dalle vicende di cui si sono dovuti occupare.

Dove eravamo rimasti…

Nella terza puntata, molti dei nodi dell’indagine erano venuti al pettine, ma si erano ingarbugliate ancora di più le situazioni personali. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, intervenuto per difendere il fratello che l’ha denunciato, Sergio cerca rifugio da Elio, suo complice in quello che si scopre essere un traffico di steroidi tra Italia e Slovenia. Andrea si rende conto che Elio vuole prendere il suo posto e ha un duro confronto con lui. La perquisizione della sua casa non dà però alcun risultato. Luisa non è convinta che Elio c’entri qualcosa con l’omicidio, e cerca di convincere Andrea - che sa geloso di lui - ad allentare la presa per non mettersi nei guai. Nel frattempo si scopre che il giorno dell’omicidio di Luca e Sara, sua sorella Silvia e il marito sono andati a casa loro per riprendere una foto, la cui cornice conteneva una lettera/testamento della madre che dimostrava la disonestà di Silvia nei confronti di Sara. Essendo indagati entrambi, al pari del giovane padre Rocco, che continua a mettersi nei guai per il suo temperamento violento, la piccola Giulia viene tolta alla loro custodia ed entra in una casa famiglia, con grande dolore di Luisa che le si è molto affezionata. Dopo un ennesimo, violento scontro tra Andrea ed Elio, quest’ultimo finisce in ospedale e lo accusa apertamente di averlo picchiato.

Il Silenzio dell’Acqua 2: la trama dell’ultima puntata in onda stasera

Nell’ultima puntata, anche se Andrea nega di aver aggredito Elio, le cose si mettono male per lui. Matteo, figlio della sua compagna Roberta, sceglie di credere all’innocenza del padre che è da poco ricomparso all’improvviso nella sua vita, e alla colpevolezza dell’uomo che lo ha cresciuto. I rapporti tra Matteo e la sua ragazza, Nina (la figlia di Silvia che ha denunciato i genitori), anche in conseguenza di questo si fanno tesi. Don Carlo trova altri inquietanti indizi, mentre il latitante Sergio, ormai cadavere, riaffiora dall’acqua. Impegnati su più fronti nella ricerca della verità, Luisa e Andrea, sulle tracce dell’assassino, si trovano ad affrontare una prova durissima e potenzialmente letale.

Le puntate precedenti de Il silenzio dell’Acqua 2 e della prima stagione della serie sono disponibili sul sito mediasetplay.