Il Silenzio dell'Acqua 2, Anticipazioni: la quarta e Ultima Puntata in onda il 16 dicembre

Anticipazioni TV

Giunge alla conclusione il 16 dicembre con la quarta puntata l'indagine di Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ne Il Silenzio dell'Acqua 2, alle 21.20 su Canale 5.

Terminerà mercoledì 16 dicembre alle 21.20 su Canale 5 la seconda stagione de Il Silenzio dell'Acqua, la fiction gialla in quattro puntate scritta da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, diretta da Pier Belloni e interpretata nei ruoli principali da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Nell'ultima puntata vedremo la risoluzione del nuovo caso che i vicequestori Luisa Ferrari e Andrea Baldini si sono trovati ad affrontare nella fittizia località di Castel Marciano, ovvero il duplice omicidio di Sara e del figlio Luca, indagando sul quale, come sempre, hanno scoperto i segreti che nasconde la gente del posto.

Il Silenzio dell'Acqua 2: cosa è successo nella puntata del 9 dicembre

Nella puntata in onda il 9 dicembre abbiamo visto Andrea, già protagonista di un incontro molto duro con Elio, l'ex di Roberta e padre di Matteo, improvvisamente ricomparso nella loro vita, che sospetta il coinvolgimento dell'uomo nel duplice omicidio, dopo averlo visto qualche giorno prima incontrare Sara nelle immagini delle telecamere della dogana. Luisa dal canto suo è convinta che la gelosia di Andrea sia il motivo per cui il collega si accanisce nei suoi sospetti sull'uomo. Intanto Lei si affeziona sempre più alla piccola Giulia, unica sopravvissuta del massacro, che vive a casa degli zii, con cui mostra di non essere a suo agio e che a loro volta nascondono qualcosa. Nel frattempo Sergio, proprietario della palestra in cui si allenava Luca col padre Rocco e responsabile dei traffici in cui aveva coinvolto il ragazzo (che era armato di una pistola sottratta al padre), ferisce don Carlo che gli aveva chiesto di lasciare in pace il fratello, ex tossicodipendente. Dopo la fuga, Sergio chiede aiuto ad Elio, che viene poi a sua volta aggredito.

Anticipazioni della quarta e ultima puntata de Il Silenzio dell'Acqua 2 in onda mercoledì 16 dicembre

La Puntata andata in onda stasera, quella del 9 dicembre, si è conclusa con la notizia di un'aggressione ai danni di Elio, l'ex di Roberta e padre di Matteo. Anticipazioni Mediaset riguardanti il prossimo episodio in onda sul Canale 5 mercoledì 16 dicembre, rivelano che l'agguato a Elio sarà al centro delle Trame del quarto appuntamento. Vedremo infatti il giovane Matteo, ormai deluso da Andrea, nutrire dei profondi sospetti: sarà stato lui ad aggredire suo padre? Nel frattempo Luisa andrà avanti con l'indagine, nuovi indizi e nuove prove avvicineranno la detective alla risoluzione del caso: la verità sulla morte di Sara e Luca sta per essere svelata...

Se volete rivedere le puntate de Il Silenzio dell'Acqua 2 che avete perso, sono tutte disponibili su Mediaset Play così come la prima stagione.