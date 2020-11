Il Silenzio dell'Acqua 2, Anticipazioni: la Prossima Puntata in onda il 4 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa è successo nella prima e vediamo le anticipazioni della Prossima Puntata di Il Silenzio dell'Acqua 2, in onda venerdì 4 dicembre 2020 alle 21.45.

Il secondo appuntamento con la stagione numero 2 di Il silenzio dell'acqua andrà in onda venerdì prossimo 4 dicembre alle 21.45. Dopo aver risolto in modo brillante, anche se doloroso, il caso dell'omicidio della giovanissima Laura Mancini nella prima stagione, la coppia di colleghi formata dai vicequestori Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) e Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) torna a investigare su un duplice delitto a Castel Marciano. La serie originale, scritta da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti e diretta da Pier Belloni è un murder thriller in 4 puntate dove, oltre alla trama dell'investigazione, hanno molta importanza le relazioni personali tra i personaggi, in un piccolo posto in cui tutti hanno qualcosa da nascondere.

Il Silenzio dell'Acqua 2: cosa è successo nella puntata del 27 novembre

Nella puntata del 27 novembre, Luisa Ferrari, diretta a Castel Marciano per participare alla festa di commiato di Andrea Baldini, in procinto di trasferirsi a Trieste, aveva trovato sul ciglio della strada nei pressi di un bosco una bambina, Giulia, che vagava smarrita. La madre e il fratello adolescente della bambina vengono poi trovati assassinati nella loro abitazione. I sospetti si appuntano immediatamente sull'ex marito della giovane donna e padre dei suoi figli, Rocco, un pugile noto per il temperamento violento, che proprio per questo ne ha perso la custodia e potrebbe aver deciso di vendicarsi su di loro. Ma il padre Salvatore gli fornisce un alibi.

Anticipazioni della Prossima Puntata, in onda venerdì 4 dicembre 2020 su Canale 5

Continuando a indagare su Rocco, che ai loro occhi, pur non escludendo altre piste, è ancora il sospettato più probabile, nonostante l'alibi che gli ha fornito il padre, Luisa e Andrea scoprono che l'uomo riceveva dei soldi da una donna e che aveva una pistola nascosta. Ombre si addensano anche sulla vita delle vittime, madre e figli, di cui viene scoperto il coinvolgimento in affari loschi.

Il prossimo appuntamento con Il Silenzio dell'Acqua 2 è per venerdì 4 dicembre 2020 su Canale 5, a partire dalle 21.45.