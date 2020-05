Il Segreto Trame dall'11 al 16 maggio 2020: Isabel ordina l'omicidio di Matias

Anticipazioni TV

Le trame della seconda settimana di maggio Isabel ordina l'omicidio di Matias, intanto Raimundo torna in città in cerca di Francisca.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dall'11 al 16 maggio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 11 maggio 2020: Isabel blocca i suoi figli prima che entrino nelle camere di Francisca ed inventa una scusa affinché nessuno cerchi più di entrare in quel luogo. Tuttavia, nonostante le spiegazioni della madre, Adolfo continua a nutrire dei sospetti.

Martedì 12 maggio 2020: Isabel chiede a Ignacio di allearsi contro i lavoratori, ma lui rifiuta di assecondare i metodi della marchesa. Matias aggredisce Tomas, nel frattempo Isabel ordina a Inigo di uccidere il Castaneda.

Mercoledì 13 maggio 2020: Inigo rifiuta di obbedire all'ordine di Isabel, ma lei insiste e motiva questo desiderio di liberarsi di Matias con il timore che possa fare del male a Tomas, innamorato segretamente di Marcela. Intanto Marta con la scusa di portare dei messaggi della sorella Rosa accetta un altro appuntamento segreto con Adolfo, incurante delle raccomandazioni di Manuela.

Giovedì 14 maggio 2020: Isabel continua a trame alle spalle di Francisca facendo la cresta sugli investimenti della Montenegro. Manuela e Encarnation, durante una passeggiata fatta, cadono dentro una profonda buca. Nel frattempo Matias guida le manifestazioni dei minatori, con il supporto di Alicia.

Venerdì 15 maggio 2020: Grazie a Manuela, riuscita a risalire il fosso, Encarnacion viene soccorsa da Jesus. Tomas va a trovare Marcela, ma nel frattempo Matias fa per la prima volta l’amore con Alicia. Intanto Isabel, scoperta la tresca tra Rosa e Adolfo da la sua benedizione.

Sabato 16 maggio 2020: Inigo non da fuoco alla locanda di Marcela perchè nota che al suo interno ci sono solo Tomas e la ragazza, non Matias. Alfonso e Tomas scoprono che Isabel sta acquisendo vari terreni e le chiedono spiegazioni. Ma a preoccupare seriamente la Marchesa è l'informazione ricevuta da Antonita: Raimundo è rientrato nuovamente in città.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.