Il Segreto Trame dall'1 al 6 giugno 2020: Rosa e Adolfo a letto insieme!

Anticipazioni TV

Trame delle puntate della Soap Il Segreto per la settimana dall'1 al 6 giugno rivelano che Rosa e Adolfo cederanno alla passione. Scopriamo le Anticipazioni...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dall'1 al 6 giugno 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 1 giugno 2020: Adolfo e Rosa cedono alla passione. La ragazza, approfittando di un momenti di confusione smarrimento del Marchesino andrà a letto con lui, sperando così di incastrarlo. Dolores si trova in prigione e Tiburcio pensa che sia meglio che la donna rimanga dietro le sbarre.

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, Il Segreto non andrà in onda.

Mercoledì 3 giugno 2020: Marcela lascia Tomas e prega Matias di dare un’altra opportunità al loro matrimonio per il bene di Camelia. Sarà infatti grazie alla bambina che ritroveranno l'armonia di un tempo. Ramon, dopo qualche bicchiere di troppo, chiede a Ignacio la mano di Marta.

Giovedì 4 giugno 2020: Isabel ascolta il racconto di Adolfo, scoprendo che il ragazzo ha ormai compromesso la Solozabal, ed alla fine sembra ben disposta a benedire la sua unione con Rosa. Tiburcio e Onesimo si godono l'assenza di Dolores.

Venerdì 5 giugno 2020: Encarnation redarguisce pesantemente Dolores diffidandola dal continuare a spettegolare sul conto di sua figlia Alicia. Don Ignacio confida a Urrutia il suo desiderio di rimanere a Puente Viejo.

Sabato 6 giugno 2020: Ignacio decide di non trasferirsi a Bilbao raccomandando Ramon in sua vece. Dolores escogita un modo per incassare di più.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.