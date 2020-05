Il Segreto Trame dall'1 al 5 giugno 2020: Ignacio costretto ad accettare la relazione tra Rosa e Adolfo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Segreto per la settimana dall'1 al 5 giugno rivelano che Rosa imporrà a suo padre il fidanzamento con Adolfo. Ignacio sarà costretto ad accettare...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dall'1 al 5 giugno 2020 alle ore 16.40 su Canale 5. In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, la soap non andrà in onda.

Lunedì 1 giugno 2020: Don Ignacio offre a Donna Isabel il suo aiuto per negoziare con i minatori in sciopero, ma Isabel non ne tiene conto e, subdolamente, ne parla con Francisca.

Mercoledì 3 giugno 2020: Pablo si prepara a partire per il servizio militare. Isabel incontra Matias per negoziare, ma poi non scende a patti ed impone il licenziamento degli scioperanti.

Giovedì 4 giugno 2020: Rosa spera che la situazione con Adolfo si risolva e che Ignacio si veda costretto ad accettare il loro fidanzamento. Ignaro di quanto accaduto tra il de Los Visos e la figlia, il Solozabal decide di restare a Puente Viejo.

Leggi anche Il Segreto Spagnole: il piano di Rosa per incastrare Adolfo e sconfiggere Marta!

Venerdì 5 giugno 2020: Viste le minacce di Isabel, Cosme e gli operai tornano a lavoro senza neppure informare Matias e Alicia. Marcela intanto, lascia Tomas e prega Matias di dare un’altra opportunità al loro matrimonio per il bene di Camelia.

Sabato 6 giugno 2020: Galvez informa Isabel che le trattative per l'acquisto della villa sono sospese, i Solozabal hanno infatti annullato il trasferimento a Bilbao. Rosa fa sapere a Ignacio che lei e Adolfo sono fidanzati e che nulla più potrà dividerli.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.