Il Segreto Trame dal 9 al 15 marzo 2020: Meliton, Severo, Carmelo e Mauricio rischiano la vita per salvare Puente Viejo

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di marzo, vedono i coraggiosi Meliton, Severo, Carmelo e Mauricio sotto una raffica di colpi di fucile. Intanto Lola e Prudencio convolano a nozze.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2020 alle ore 16.40 su Canale 5.

Lunedì 9 marzo 2020: Lola, anche se presa dai preparativi per le nozze con Prudencio, non si fa sfuggire uno strano atteggiamento di Marcela ed è preoccupatissima. Carmelo riprende servizio come sindaco e scopre la causa dell'epidemia.

Martedì 10 marzo 2020: Individuato cosa ha innescato la moria degli animali, Carmelo chiede a Meliton di cercare Garcia-Morales affinché si faccia carico delle sue responsabilità, ma il politico sembra irrintracciabile.

Mercoledì 11 marzo 2020: La tenuta di Francisca è stata irrimediabilmente danneggiata dal veleno versato nei canali di irrigazione. Lola esige da Prudencio la verità.

Giovedì 12 marzo 2020: Lo stato di emergenza continua a preoccupare Puente Viejo, oltre al bestiame e alle coltivazioni, diversi abitanti cominciano ad ammalarsi. Per sostituire la cugina MariCarmen, infortunata, Gracia decide di esibirsi con la compagnia di flamenco al matrimonio di Prudencio e Lola.

Venerdì 13 marzo 2020: Meliton intanto seguendo le indicazioni di Raimundo recupera dei vecchi documenti del defunto Conrado, l’ex fidanzato di Aurora, per individuare nuove sorgenti di acqua non contaminata.

Sabato 14 marzo 2020: Garcia Morales sembra sconvolto quando, al ritorno a Puente Viejo, Carmelo e Severo lo accusano dell’avvelenamento delle acque. Dopo averlo incalzato, i sospetti di Raimundo nei confronti del sottosegretario iniziano a cadere. Severo, Carmelo, Meliton e Mauricio si metteranno alla ricerca di sorgenti pure seguendo le indicazioni di Conrado.

Domenica 15 marzo 2020: Appena raggiungono uno dei punti individuati, i quattro uomini vengono però sorpresi da colpi di fucile. E' il giorno delle nozze di Prudencio e Lola, Don Anselmo e Don Berengario celebrano l'unione. Nonostante la situazione tutti festeggiano i due sposi.

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16.40.